Folytatódik akciónk - Szülők és pedagógusok gyakorolhatják a gyermekek szakszerű újraélesztését

A gyermek-újraélesztés tanításának lényege, hogy minden érdeklődő gyakorolhatja a mozdulatokat bábukon. Önkéntes orvosok szabadidejükben vállalják az oktatást. Felvételünkön dr. Horváth Eszter (balszélen) mutatja a szakszerű mozdulatokat.

A mentőhívásnál többet tudnak tenni baj esetén azok a szülők, nagyszülők, pedagógusok, akik megtanulták a gyermek-újraélesztést. Azért hirdettük meg az ezt szolgáló akciónkat, mert az egyszerű életmentő fogásokat minden felnőtt, sőt, akár a nagyobb gyerekek is elsajátíthatják. Döntőek lehetnek, mert ha szükség van rájuk, akkor az első pillanatok, percek a legfontosabbak, amikor még legtöbbször nem ér oda a mentő.Tavaly nyáron kezdődött akciónk azzal, hogy cikkekben ismertettük – fotósorozatokon, videókon is bemutattuk – a csecsemő- és a gyermek-újraélesztést, a félrenyeléskor alkalmazható mozdulatokat. A szülők elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdéseire pedig cikkeinkben orvos válaszolt. S felhívásunk nyomán csaknem harminc közösség jelentkezett, amely meghívta az önkéntes orvosokat, akik az újraélesztés-képzéseket tartják.A múlt év őszén csaknem húsz helyen jártak a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány szakemberei, győri óvodákban, bölcsődékben, Mosonszolnokon, Ménfőcsanakon, Vámosszabadin, Farádon, Mosonmagyaróváron, Töltéstaván, Bakonyszentlászlón, Győrladaméron, Győrsövényházon és Enesén is. Így több mint ötszázan tanulták meg a gyermek-újraélesztést és idén is már háromszor tartottak oktatást, jártak Nagybajcson és a tervek szerint eljutnak Püskire, Koroncóra, Bősárkányba és egy győri iskolába is.Március elejéig már teljesen tele van a naptárjuk, de továbbra is várjuk olyan közösségek, társaságok jelentkezését, melyek tagjai felmérik környezetükben az igényeket és helyszínt biztosítanak azingyenes gyermekújraélesztés-képzéshez.A győri Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítványt húsz éve hozták létre. Többször szerveztek már gyűjtéseket és így a pénzadományok és az adó egy százalékának felajánlásai révén tudtak eszközöket vásárolni több kórházi gyermekellátással foglalkozó osztálynak. Most épp álommanókat keresnek. Úgy lehet valaki az, ha hozzájárul egy altatógép beszerzéséhez. Ugyanis a győri gyermekintenzívre szeretnének egy újabbat venni, ami azért kell, hogy fájdalmas vizsgálatokat, beavatkozásokat altatásban lehessen elvégezni. Emellett az elmúlt évtizedekben egészségügyi szakembereknek továbbképzéseket szerveztek, támogatták konferenciákon, tanfolyamokon való részvételüket. Családoknak pedig olyan játékos délelőttöket tartottak, amelyeken a szülők, orvosok előadásait hallhatták.Több mint tíz éve csecsemő- és gyermek-újraélesztés tanításával is foglalkoznak. Ez iránt akciónk kezdete óta megnőtt az érdeklődés. Lényege, hogy minden résztvevő gyakorolhatja a mozdulatokat bábukon az orvosok útmutatása alapján. Dr. Horváth Eszter, az alapítvány elnöke és két másik gyermekgyógyász – dr. Pap Krisztina és dr. Szabó Viktória – tartja az oktatásokat és nővérek segítik ezt az önkéntes munkát.– Küldetésünknek tartjuk ezt a feladatot, az orvosi hivatáshoz tartozik, aminek a kisebb része a gyógyítás, a nagyobb a megelőzés. A legjobb megakadályozni a bajt, ha pedig megtörtént, akkor az a legjobb, ha a közelben lévő felnőtt, szülő tudja, hogyan segíthet azonnal. Így a gyógyítás utána sokkal eredményesebb lehet – mondta dr. Horváth Eszter., fotókat, videókat. Akciónkkal kapcsolatosan a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak és a 96/504-452-es számot hívhatják.