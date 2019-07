Folytatódik a Hópárduc Expedíció-sorozat: a legmagasabb csúcs felé tartanak a győri hegymászók

Újratervezés

Friss információk a Facebook/ibexhoparduc oldalon

Két győri hegymászó Kovács Albert és Kovács Zoltán is elindult Erőss Zsolt nyomán, hogy megszerezzék a Hópárduc címet. Az akklimatizációs túrán, a Yuchin Peak expedíción többen is másztak velük az Ibex sport és hegymászó SE részéről, női résztvevők is voltak, akik elmondhatják magukról, hogy olyan helyen jártak, ahol magyar nő nem még soha.Az akklimatizációs túráról visszatérve sorra kaptuk az üzeneteket Kovács Albert győri hegymászótól, írta, hogy egy fő kivételével heten teljesítették az 5120 méteres trekking expedíciót.- 2017-ben mi voltunk az első magyar mászók itt Oshban, most pedig az első női mászókat juttattuk fel- írta Kovács Albert az alaptáborból.Akkor még az volt a tervük, hogy társával, Kovács Zoltánnal néhány napig Oshban maradnak, mielőtt tovább utaznának Tadjikisztába a Hópárduc sorozat következő tervezett csúcsához, de az élet máshogy alakította a hegymászók sorsát.Kovács Albert és Kovács Zoltán két csúcs meghódítását tervezte erre a nyárra a Hópárduc Expedíció-sorozatból. Azonban az akklimatizációs túra után arról értesültek, hogy egyik csúcsnál sem nyitott meg a tábor. Nem tudnak mászni. Erre készültek egész évben. Így két választásuk volt. Vagy hazajönnek, vagy megpróbálkoznak az ötödik, egyben legmagasabb csúccsal, amit amúgy a sorozat végére hagytak volna. Természetesen maradtak mászni. Két nap alatt beszerezték az engedélyeket, majd elindultak az alaptáborba. 28 év után ismét magyar mászók a hegyen.Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Beszámoló a Yuchim Peak expedícióról



Élménycunami



„Kirgizisztán európai szemmel egy kicsit ellentmondásos és nehezen átlátható ország. A legelső, amit az ideérkező turistának feltűnik, az a retro érzés. A házak kissé kopottasak, sokszor befejezetlenek, az autók öregek és okádják a füstöt, a levegőben fojtogató szagok keverednek. A városi közlekedés kaotikus, az autóvezetők látszólag fittyet hánynak a szabályokra. Számunkra talán meglepő, de Kirgizisztánban nagy a közbiztonság, az emberek kedvesek, segítőkészek.



Expedíciónk a Pamír hegységbe vezetett, ezért egy nap után elhagytuk Osh városát, és útrakeltünk az ősi Selyemúton.



Ahogy távolodunk Osh városától a magasságunk egyre emelkedik. Bő száz kilométer megtétele után már 3500 méter magas hágókon kelünk át. A fák és bokrok egy csapásra eltűnnek, a legmagasabb növény a ritkás fű, ameddig a szem ellát. A táj látványa, amely utunkat kíséri leírhatatlan. Az erózió által megformált út menti sziklák a szivárvány minden színében pompáznak. Ilyet nem lehet látni Európában. A hegyoldalakon mindenféle haszonállat legelészik, mégis a legmegkapóbb a szabadon kószáló lócsordák látványa.



A hegyek lábánál elszórtan a pásztorok jurtái színesítik utunkat. Igazi autentikus látvány. Az út mentén tíz éves forma mosdatlan gyerek árul kétes tisztaságú üdítőitalos palackból kumiszt.



Háromezer méter feletti hágokon a 33 fokos kánikula olyannyira mérséklődött, hogy még lencsényi jégeső is színesítette utunkat.

‌Kb. 6óra (250 km) megtétele után elérkezett a legérdekesebb része az utazásunknak, ugyanis a hátralévő 30 kilométert a füves sztyeppén átvezető gödrös végtelenül rossz minőségű földúton kellett leküzdeni! Mifelénk egy jó érzésű traktoros kétszer is meggondolná, hogy ráhajtson-e. ‌A távot több mint egy óra alatt tettük meg, ami azért beszédes adat.



A kisbusz hátsó lökhárítója időnként súrolja a patakmedrek partját az átkeléskor, kétséget ébresztve bennünk a valaha történő megérkezésükről. Amikor megpillantjuk az alaptábor sárga expedíciós sátrait, önkéntelenül is megkönnyebbülten felsóhajtunk. A Tien San alaptáborba érve Szergej a táborvezető fogad minket széles mosollyal, amely főleg az Albertékkel való sokéves ismerettségének és az újratalálkozás örömének szól.



A hegymászó alaptáborban a hőmérséklet hajnalban erősen közelített a fagyponthoz, amit szerencsére jól viseltünk.



‌Másnap reggeli után elindultunk első akklimatizációs körünkre a közeli gerincre, amelyek legmagasabb része 4100m. Dél körül visszaindultunk az alaptáborba, egyrészt mert várt az ebéd, másrészt, mert így érvényesül az akklimatizáció kedvező hatása.



Harmadnap kirgiz lovaskaraván ért utol minket, akik itt a serpák szerepét töltik be és viszik az I.-es táborba az ellátmányt, mi nem éltünk ezzel a szolgáltatással. A lovasok között legnagyobb megdöbbenésemre olyan nyolc éves forma gyerekeket is fel lehetett fedezni. Az útvonal, amin haladtunk keskeny és változatos halmazállapotú volt.



Utunk első harmadához érve feljutottunk a kb. 4000 méter magasan lévő vörös hágó tetejére. Itt helyi szokás szerint, minden különösebb szertartást nélkülözve néhány szóval megkértük a hegyet, hogy legyen kegyes hozzánk, engedjen közel magához és vigyázó tekintetét tartsa rajtunk. Délután négy órára értünk fel a 4400 méter magasan lévő előretolt I. táborba. Egy évtizede nem volt ilyen sok hó a Pamírban, meglepő volt a közel két méter magas sátraknál magasabb hófalakat meglátni.



Van abban valami báj, amikor július 10.-én a sátrazó turista 15 cm-es frissen esett hóra ébred, és lapáttal próbálja kiásni magát. Velünk pontosan ez történt! "Pihenésképpen" elindultunk a soron következő akklimatizációs körünkre a 4700 méter magas Holm nevű hegyre, majd másfél óra ott tartózkodást követően visszatértünk az I.-es táborba.



Július 11.-én eljött az expedíciónk nagy napja. Reggel öt órakor kb. mínusz 10 fokra ébredtünk a sátrainkban. Vacogó fogakkal kapkodtuk magunkra kihűlt ruháinkat, majd a gázfőzőinken elkészült zabkása elfogyasztása után nekiindultunk küldetésünk értelmében a Uhin (Youchin) 5130 méter magas csúcsára!



Az előző napon combig süllyedtünk a viszonylag friss hóban, most viszont a korai időpont miatt a hó meg volt fagyva, így viszonylag könnyen haladtunk a tetején lépdelve. Hat órányi folyamatos haladást követően értünk fel a csúcsra. A siker generálta eufória elmúltával csoportos fotózás következett. Az időjárás rendkívül kegyes volt hozzánk, a tiszta időben körülöttünk ragyogtak a Pamír 6000-es csúcsai. A távolban tisztán látszott a Tien San hegység lélegzetelállító vonulata. Alberték az éjszakát a csúcson töltötték a Hópárduc expedíció folytatásához szükséges akklimatizáció miatt, de mi lejöttünk az I. táborban lévő sátrainkhoz.



A következő napon - miután bevártuk Albertékat- elindultunk a 3600m-en lévő alaptáborba, majd egy nap múlva egy kisbusszal visszatértünk a civilizációba.



Üdvözlettel: Drahos Mihály