Folyamatos a csúszásmentesítés Győr legforgalmasabb útszakaszain

A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya december 14-én, az esti órákban megkezdte, majd december 15-én kora reggel folytatta a csúszásmentesítést a város legforgalmasabb útszakaszain. A munka jelenleg is tart, és mindaddig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.



A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.



A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik illetve takarítják.



A Győr-Szol Zrt. által mozgósítható valamennyi gép, összesen 28 jármű és közel 100 dolgozó vesz részt a munkálatokban.



A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni.



A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétáló utakat mindenki saját felelősségére használhatja.



A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély.