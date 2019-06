Fokozzák a szúnyogok elleni harcot Győrben

A Győr-Szol Zrt. teljes kapacitással végzi a szúnyoggyérítést Győrben. A beavatkozások már április végén megkezdődtek, először földi melegködös eljárással, majd légi gyérítéssel. A "májusi ősz", a csapadékos, szeles időjárás miatt az elmúlt hónapban az időjárás akadályozta mind a földi mind a légi vérszívóirtást, ugyanakkor a nedves levegő majd a hirtelen emelkedő hőmérséklet kedvezett a szúnyogok szaporodásának.



Amint lehetővé vált, újra megindult a munka földön és a levegőben egyaránt. Így május végétől folyamatos a gyérítés, június első hetében a földi melegködös berendezés működtetésével párhuzamosan két repülőgép három napon át, a város egész területén dolgozott. Ezen a héten ismét: kedden, majd szerdán, csütörtökön és szombaton is naponta két repülőgéppel és két melgködös egység bevetésével gyérítik a szúnyogokat Győrben. Az előttünk álló napokban a város teljes területén kétszer megtörténik a szúnyoggyérítés. A program szerint végzett munka során a vizes élőhelyek mellett a lakott területeken és a lakótelepeken is találkozhatunk a szúnyoggyérítést végző eszközökkel.



A feladatra viszonylag szűk idősáv áll rendelkezésre, ez naponta mintegy két-két és fél óra. Földről és repülőgépről egyaránt a napnyugta időszakában tudnak érdemi munkát végezni a szakemberek. Ennek oka, hogy reggeltől estig a felszálló légáramlatok uralkodnak, ami annyit jelent, hogy napközben a földi melegködös gyérítéskor kifújt, a szúnyogokra káros hatóanyagot hordozó füst azonnal felszáll. A cél ezzel épp ellentétes: az az optimális, ha a gyérítő anyag a kijuttatást követően szétterül a vízparton, a réteken, a cserjék és fák között, elérve a fűszálak között vagy a fák leveleinek fonák részén lévő szúnyogokat.



A repülőgépről végzett légi kémiai szúnyoggyérítés során a repülő szúnyognak találkoznia kell a fentről lefelé hulló hatóanyaggal. A szúnyogok bioritmusa azt mutatja, hogy nyári melegben akkor aktivizálják magukat, amikor a levegő hőmérséklete elkezd hűlni, ez ugyancsak a napnyugta időszaka. A gyérítés szempontjából repülő szúnyogokra tehát a kora esti, esti órákban lehet számítani, ezért a repülőgépről végzett gyérítésüket is ebben az időben végzik. Az esti gyérítés összhangban van a napközben "dolgozó" méhek védelmével is.



A munka hatékonyságát befolyásolja, hogy Győrhöz nagyon közel van Szigetköz, ahol sok vízzel elöntött terület található, ezek egy része sekély, gyorsan melegedő víz, ami jó tenyészhelye a szúnyognak. Győr térségében az uralkodó szélirány északnyugati, ez azt jelenti, hogy eredményes győri szúnyoggyérítés esetén is előfordulhat, hogy a szigetközi szúnyogok a légmozgás miatt városunkba sodródnak. A szúnyogokat a szél akár tizenöt kilométeres távolságra is tudja továbbítani.



Szigetköz és Győr viszonylatában tehát összehangolt és együttes szúnyoggyérítés jelenthet megoldást. Ugyanezt vizsgálva figyelembe kell venni a vízjárás és az időjárás alakulását is. Megtörtént a Szigetköz elárasztása, azóta volt egy jelentősebb árhullám, amelyet követően az elhúzódó apadás a mai napig tart. Eközben a kora tavaszból az egyik napról a másikra nyár lett, szerdától már elrendelték a hőségriadót. Ugyanakkor az ártérben áll és melegszik a víz, optimálissá téve ezzel a feltételeket a szúnyogok szaporodásához.



A Győrben végzett szúnyoggyérítés tehát olyan összetett feladat, ahol a helyben megfelelő gyakorisággal és szakértelemmel elvégzett szúnyoggyérítés eredményét nagyban befolyásolják a tőlünk független földrajzi, vízrajzi és időjárási tényezők. Mindezekkel együtt a Győr-Szol Zrt. a lakosság türelmét megköszönve mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebb szúnyog legyen Győrben.