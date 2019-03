Fizess verssel a délutáni kávédért! - Mutatjuk a győri helyszíneket

Fotó: Pixabay

Honnan indult mindez?

Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette fel 1998-ban egy UNESCO-hoz intézett levelében a nemzetközi költészeti nap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a Költészet Világnapjává, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet meg - írja az irodalmijelen.hu egy korábbi, 2009-es cikkében.

Március 21-én ünnepeljük a. Ebből az alkalomból indított kampányt a Julius Meinl, melynek lényege, hogy verssel "fizethetünk" a kávénkért."Manapság gyakran elidőzünk a telefonunk felett, kizárva a külvilágot s mindezzel elveszítve annak a lehetőségét, hogy egy-egy pillanatot valóban megélhessünk" - olvashatjuk a kezdeményezés idei Facebook-eseményénél.Az oldalon nemcsak kedvcsináló sorokat, hanem a program részleteit is megtaláljuk . Nem kell mást tennünk, mint ezen a szép, napsütéses csütörtöki napon betérni egy - a játékban résztvevő - kávézóba, pékségbe, kérni egy finom kávét, majd az általunk leírt költeménnyel fizetni.Ha tudunk, saját irománnyal is előállhatunk, de természetesen idézhetünk híres, vagy kevésbé ismert költőtől is.Aki pedig duplán játékos kedvében érzi magát (talán éppen azért, mert egy dupla espressot rendelt), még egyban is részt vehet. "Legyél Te a 6 szerencsés egyike, aki találkozhat a Julius Meinl nagykövetével, a platinalemezes énekes és dalszövegíró Tom Odellel. Nem kell mást tenned, minthogy készíts egy fotót versedről, töltsd fel az Instagramra, s használd a #PayWithAPoem hashtaget" - szól a kihívás.Résztvevő helyszínek:• Irodalmi Kávézó Győr 9026 Egyetem tér 1.• Lipóti Pékség Győr 9021 Arany J. u. 31./a.• Lipóti Pékség Győr 9028 Jereváni út 23-25.• Lipóti Pékség Győr 9023 Kodály Z.u.42./a.• Lipóti Pékség Győr 9026 Rónai Jácint u. 1.• Petz Aladár Kórház Győr 9023 Vasvári Pál u. 2-4.Továbbiak:• Jókenyér Budakeszi 2092 Fő út 134.• Akvárium Budapest 1051 Erzsébet tér 12.• Átrium Park Étterem Budapest 1138 Váci út 45• Café Park Budapest 1117 Irinyi József u. 4-20.• Cziniel Cukrászda és Kávéház Budapest 1033 Nánási út 55.• Dunapark Kávéház Budapest 1137 Pozsonyi út 38.• Jókenyér Budapest 1126 Istenhegyi út 23.• Knorr Budapest étterem Budapest 1238 Helsinki út 105. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• MKB Pepperhouse Budapest 1134 Kassák Lajos utca 18.• MKB Pepperhouse Budapest 1056 Váci utca 38.• Nem adom fel Kávézó és Étterem. Budapest 1082 Baross u. 86.• Office Garden étterem Budapest 1117 Alíz utca 2.• Parkway Budapest Könyves Kálmán krt. 54-58• Rózsavölgyi Szalon Budapest 1052 Szervita tér 5.• SE Balassa utca étterem Budapest 1083 Balassa utca 8. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• SE Nagyvárad Téri Elméleti Tömb étterem Budapest 1089 Nagyvárad tér 3.Szecesszió Kávéház Budapest 1054 Honvéd u. 3.• T.G.I. Fridays Étterem Budapest 1062 Oktogon tér 3.• T.G.I. Fridays Étterem Budapest 1062 Váci út 1./Westend City Center• Trabant Bisztró Budapest 1051 Október 6. utca 16-18.• XVIII. Kerületi Szakrendelő Budapest 1183 Thököly út 3. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Vian Café Liszt Ferenc tér Budapest 1061 LISZT FERENC TÉR 9• Vian Café Gozsdu Udvar Budapest 1061 KIRÁLY UTCA. 13/C• Vian Café Bisztró Bazilika Budapest 1051 HERCEGPRÍMÁS UTCA 15.• Lipóti Pékség Celldömölk 9500 Szentháromság tér 6.• Mars étterem "Csongrád-Bokros" 6648 I. kerület (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Marcipán Cukrászda Dunaföldvár 7020 Béke tér 3.• Sun Café Esztergom 2500 Dobogókői út, Park Center• Jókenyér Gödöllő 2100 Petőfi Sándor tér 4-6.• Fald Fel Amerika Jászberény 5100 Szövetkezet u. 8.• Lipóti Pékség Kaposvár 7400 Ady E.u.2.• Lipóti Pékség Kaposvár 7400 Berzsenyi Dániel u.13./Tesco• Knorr Bremse Kecskemét 6000 Georg Knorr u. 8. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Lipóti Pékség Kecskemét 6000 Korona u.2./Malom Plaza• Mercedes Kecskemét 6000 Mercedes út 1. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Club Silver Kiskunfélegyháza 6100 Daru u. 1.• Lipóti Pékség Komárom 2900 Igmándi út 26-28.• Mylan étterem Komárom 2900 Mylan utca 1. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Bridgestone Környe 2851 Kőhíd u. 1 (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Buona Sera Mezőtúr 5400 Dózsa György út 26.• Miskolci Kórház Csillagpont Kávézó Miskolc 3526 Szentpéteri kapu 72-76.• Vágóhíd Mohács Mohács 7700 Pick Márk u. 1. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Monarchia Kávéház Mosonmagyaróvár 9200 Jókai utca 8.• Amerikai Nemzetközi Iskola Nagykovácsi 2094 Nagykovácsi utca 12. (zárt üzemi egység)• Ludwig & Mentesi Kft. Nagykovácsi 2094 Kossuth Lajos u. 71.• Coloplast Nyírbátor Nyírbátor 4300 Coloplast u.2. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Lipóti Pékség Paks 7030 Barátság út 3• Lipóti Pékség Paks 7030 Dózsa György út 20.• Lipóti Pékség Pápa 8500 Kossuth L. u.22.• Lipóti Pékség Pécs 7621 Citrom u.7.• Lipóti Pékség Pécs 7634 Makay István út 5./Tesco• Lipóti Pékség Pécs 7632 Megyeri út 76./ Pécs Plaza• Jókenyér Pilisszentiván 2084 Erzsébet Ipari park 4.• Hankook étterem (A, B épület) Rácalmás 2459 Hankook tér 1. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Lipóti Pékség Szeged 6720 Széchenyi tér 16.• Lipóti Pékség Szeged 6720 Tisza Lajos krt.39.• Pick Szeged Szeged 6725 Szabadkai út 18. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• DENSO Székesfehérvár 8000 Holland fasor 14. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Grundfos GMH 3 - Szfv Székesfehérvár 8000 Holland fasor 15. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Grundfos GMH 4 - Szfv Székesfehérvár 8000 Holland fasor 15. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Lipóti Pékség Szekszárd 7100 Kiskorzó tér 3.• Opel étterem Szentgotthárd 9970 Füzesi út 15. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Stadler Szolnok Szolnok 5000 Bánki Donát u. 55 (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Markusovszky étterem Szombathely 9700 Markusovszky Lajos u. 3.• EST Mozi Tata 2890 Ady Endre u.21.• Coloplast pdc Tatabánya Tatabánya 2800 Kerék út 4. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Grundfos GMH 1 - Tatabánya Tatabánya 2800 Búzavirág u. 14 (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Grundfos GMH 2 - Tatabánya Tatabánya 2800 Búzavirág u. 14 (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Vértes Agorája Tatbánya 2800 Szt. Borbála tér 1.• Continental Veszprém Veszprém 8200 Házgyári út 6-8. (zárt üzemi egység - kizárólag az ott dolgozóknak)• Daiquiri Kávéház És Bár Veszprém 8200 Kossuth Lajos utca 6. félemelet