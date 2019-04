Filharmonikusok: szólamvezetők a TAPS-díj jelöltjei

Stampf Sándor

A mindenki játszik jelszó csak ezután következik, és inkább a nézőket biztatja együtt gondolkodásra. No meg választásra: a zenekar tagjai által megszavazott három idei TAPS-díj-jelölt közül kettő már korábban is szerepelt a listán…Szavak helyett muzsikaA szombathelyi Stampf családban mindenki kapcsolatban állt a zenével, így az sem volt kérdés, hogy a Sándor névre hallgató fiút is zenei képzésre íratják be. Ezt követően Győrben elvégezte a főiskolát, egy évig mesterkurzusra járt az írországi Limerickben, majd 2008-ban diplomázott a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Főiskolás korában is már sokszor hívták kisegíteni az akkori győri filharmonikusok, így azután a zenekar aligha vett zsákbamacskát, amikor 2000-ben próbajátékot követően azonnal megírták számára a cselló-szólamvezetői szerződését. Az eltelt csaknem két évtized rengeteg gyakorlással, megszámlálhatatlan koncerttel telt el, rengeteg élménnyel és utazással.„A zenélés az a hivatás, amelyet élete végéig tanul az ember, mindig igyekezve javítani a hibáit – mutat elkötelezettségének lényegére a végzettségét tekintve gordonkaművész Stampf Sándor. – Megtaláltam a helyemet Győrben, szívesen olvasok, kertet művelek, horgászom a kevés szabadidőmben, de a mindennapjaim lényegét a zene adja, én pedig azt igyekszem továbbadni a hallgatóságnak a képességeim kibontásával, amit szavakkal nem tudnék kifejezni. Nagyon örülök, hogy a kollégáim méltónak találtak a jelölésre. "Hangokkal kommunikálAligha tulajdonítható a véletlennek, hogy találkozásunk első pillanatában ismerősnek tűnt a filigrán művésznő: mint kiderült, a távoli Hokkaidóhoz közeli kisvárosból származó oboa-szólamvezető három éve jelölt volt „Az év fiatal tehetsége" címre. Tanisawa Haruka háromévesen már elektromos zongorán játszott, és bár a zenétől később egy pillanatra sem szakadt el, érdeklődése mindinkább a fúvós hangszerek felé fordult. Ebben amatőr zenész édesapja is támogatta, tízévesen karácsonyra oboa volt az apai ajándék. A Musashino Egyetemen, Berkes Kálmán művészeti vezető sokesztendei oktatásának színhelyén diplomázott, és néhány hónapra rá egy korábbi, megbízható tanára ajánlásának hitelt adva felvételt nyert a győri filharmonikusokhoz, mégpedig mint szólamvezető-helyettes: lényegében mostanság az anyai szerepre vállalkozó szólamvezetőt helyettesíti.„Persze, hiányzik a távol-keleti hazám, nyaranta tudok egy-egy hónapra Japánba hazalátogatni szüleimhez és testvéreimhez – kezdi Haruka kis sóhaj kíséretében, de aztán felélénkül a 28 éves TAPS-díj-jelölt. – Először angolkürttel kezdtem Győrben, ma már kizárólag oboával kell a tudásomat bizonyítani. Sok-sok gyakorlással és kemény odafigyeléssel, de ez azért talán valamivel könnyebb, mint az óhazában, ahol a legapróbb hibákért is azonnal megrovást kap a zenész. A várost is megszoktam, a párom is a zenekar tagja, úgyhogy nem vagyok egyedül. Kihívást bőven hoz az élet, és én szeretnék ezeknek megfelelni itt, Győrben. Zenekarunk munkájának lényege hangokkal, dallamokkal kommunikálni a közönséggel. Feladatom és felelősségem, hogy a fafúvóscsapat is együttest alkotva kapcsolódjon a vonósokhoz."A nagymama felfedezéseTizenöt éven keresztül bővítette zenei és hangszeres ismereteit Horváth Mihály: Komáromban született, később Tatán élt, de jó ideig onnan is járt Győrbe, míg a jelent illetően már valódi győri lakosnak mondhatja magát. Nem is akármilyen családi háttérrel, mert a nagybőgő-szólamvezető felesége a 2016-ban TAPS-díjas koncertmester, Györe Nóra, és együtt nevelik 13 éves kislányukat. Korábbi tervei valóra váltak, nívós zenekarhoz adhatja tudását, és úgy véli, amit hazai viszonylatban – a szólókarriert leszámítva – el lehet érni nagybőgősként, azt neki már sikerült.„Apai nagyanyám Beethoven rajongója volt, és egy szép napom rám csodálkozva megkérdezve, hogy jól hallja-e, én valóban a hatodik, Pastorale szimfóniát dúdolgatom? – emlékszik mosolyogva az indíttatásra Horváth Mihály. – Így abban már semmi meglepő sincs, hogy nyolcévesen hegedülni tanultam, majd újabb nyolc év után váltottam a nagyobb, nekem jobban tetsző nagybőgőre. Hozzáteszem, ma is érdekelnek más hangszerek, szeretnék még majd fúvóssal is játszani, de egyelőre jól érzem magam 35 évesen, rutinosnak számító szólamvezetőként.Szerencsém volt, hogy 13 éve a legendás, több mint négy évtizedig zenekari tag és nyugdíjba vonuló Bertalan András helyére kerülhettem. Eleinte nem volt könnyű az idősebb kollégákat tisztelve irányítani, néhány évig eltartott, míg a kapcsolatok a helyükre kerültek. Sok mindenben lettem tapasztaltabb, biztosan másként csinálnék néhány dolgot, mint akkor zöldfülűként, mert a vezetés hasonlít a zenéhez. Egy művet mondjuk hetedszerre már egész másként játszol, mint első nekifutásra…"