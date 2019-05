Fiatal ikrényi anyukát gázoltak el Győrben - továbbra is kritikus az állapota

A baleset körülményeiről most már többet lehet tudni, s egybecsengenek azzal,A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal ikrényi nő (egy többgyermekes anya) a Szent István út és a Jókai utca kereszteződésében található lámpa tilos jelzését figyelmen kívül hagyva próbált meg átkelni az úttesten, az Árpád út irányába. A Szent István úton érkező személygépkocsi vezetője azonnal fékezett, de így sem tudta elkerülni a járműve elé futó gyalogost és elütötte. (A rendőrség ide vonatkozó tanácsait keretes írásunkban találják.)Ahogy hasonló esetekben, úgy most is a mentőszolgálat munkatársai érkeztek a sérülthöz, s szállították a Petz-kórházba. Prof. Oláh Attila orvos igazgató már kedden jelezte, hogy válságos a beteg állapota, számos törése közül a koponyasérülése a legaggasztóbb. Tegnap sem tudott jobb hírrel szolgálni: kritikus állapotban van a fiatal édesanya.