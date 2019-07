Fesztiválok Győrtől Hegykőig - 3 tuti programajánló a hétvégére!

1. Motoros rockfesztivál hétvégén az Árkádban, Győr

Amerikai legendák két keréken

07.14-ig, vasárnapig

Árkád Győr

Harley-Davidson és épített motor kiállítás.

Motoros Rock Fesztivál (július 12-14., Árkád Győr)

Nagy Imre centermenedzser.

2., 31! – 3 folyó, 1 sziget, összművészet, Győr

Könyv-sziget

Az Irodalmi chillezgetősben egy jó kávét iszogatva, kényelmes babzsákokon ülve olvasgathatsz, cserélhetsz könyveket (Hozzál és vigyél egyet!), vagy épp részt vehetsz egy izgalmas hibakeresésben a Kis Hibás Könyvek Böngészőjében és a hozzá kapcsolódó játékos feladványok megoldásában.

3. A Tízforrás Fesztivál izgalmas programokkal várja a látogatókat!

A motorkerékpár nemcsak használati tárgy, hanem sokak hobbija, szenvedélye – és ők rengeteg energiával, sok időt rászánva teszik járműveiket minél egyedibbé, különlegesebbé. A motorépítés egyidős a motorozással, látványos eredményeiből most jó pár megtekinthető az Árkád Győrben, erről Nagy Imre centermenedzser beszélt.– Különféle kiállításokat rendszeresen rendezünk. Ezúttal is szerettünk volna olyan érdekességet biztosítani a vásárlóknak, ami szemet gyönyörködtető és sokak érdeklődését felkeltheti. Tudomásom szerint még nem volt olyan alkalom hazánkban, amely ilyen nagyszabású kollekciót, ennyi motorkülönlegességet mutatott volna be egy helyen, főleg nem bevásárlóközpontban. Az ismert építők szívesen csatlakoztak kezdeményezésünkhöz, velük együtt hoztuk létre a nem mindennapi látványosságot. Sokan kíváncsiak lesznek rá, ezt azért merem mondani, mert magam is motorozom, és azt tapasztaltam, hogy gyakoriak az elismerő rácsodálkozást tanúsító tekintetek, ha egyedi kétkerekűek közlekednek az utakon.– A magyar motorépítők számos rangos nemzetközi díjat nyertek már. Járműveik minden egyes elemén, alkatrészén külön dolgoznak, így születnek meg sokszor évekig tartó, gondos, aprólékos munkával. Ugyanis motorkerékpárjukat minél szebbé, praktikusabbá akarják tenni, sosem elégednek meg a gyári felszereltséggel. Például úgynevezett cafe-racereket is kiállítunk. Ezek úgy jönnek létre, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek utcai járműveit a szakemberek ízekre szedik és újragondolva, fiatalossá, trendivé változtatva összerakják.– Ez nálam is így van és a legtöbbekben megmaradt a motorozás kezdete óta. Ám nemcsak szabadságérzést generál, hanem a kreativitásra is alkalmat ad, alkalmas az önkifejezésre, annak egy módja – erről meggyőződhetnek az érdeklődők a kiállításunkon. Láthatják, hogyan hat a motorokon dolgozókra az építés varázsa, hogyan inspirálja őket.– A földszinti parkolónak csak egy részét foglalja el ez az esemény. Biztosan sokakat vonz majd. Gasztroautóból kínálunk ételeket, italokat és gyerekprogramok is lesznek. A motorszépségversenyre saját kétkerekűikkel benevező látogatók motoroskabátot nyerhetnek, a kiállítás csúcspontjaként pedig kisorsolunk egy Harley-Davidsont is. Visszatérve a hétvégi motoros rockfesztiválra, azt érdemes tudni róla, hogy színpadunkon hazai emlékzenekarok adják vissza a motorosvilág hangulatát, legendás amerikai zenekarok tribute verziói, például az AC/DC-é, a Guns N’ Rosesé, a ZZ Topé.18–21 óra: Művészet a szabadbanNyitott műtermi alkotás. Közösségi festés, ahol a titkok formát öltenek. Délibáb – térbeli festmény. 18–21 óra: Képzelet kávézó társasjátékokkal. 18–1 óra: Secret-view – fotókiállítás. A Győri Fotóklub Egyesület fotókiállítása. 19–23 óra: Érintsd meg! Tapogatós doboztúra – nyomozójáték. 19 óra: Aurevoir-koncert. Helyszín: #FUNtime Nagyszínpad. 21 óra: Bagossy Brothers Company. Helyszín: #FUNtime Nagyszínpad. 22 óra: Világítós – éjszakai élményfestés. 22 óra: Fényvászon. A fényalkotásokat Papp Norbert festőművész készíti.20.15–23 óra: DJ & Party (Lost in Details). 21 óra: Sziromnyitogató – Hogyan működik egy 4 méter magas, felfújható textilvirág? Gyere és tudd meg!.Light up! Bécsi kapu tér, Püspökvár sétány, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész)21–1 óra: Atlantisz a várfalon. Fényszóró Visual. Helyszín: Várfal sétány, Püspökvár fala. 21–1 óra: Acer Arrabona („Győri Juhar"). Helyszín: Bécsi kapu tér. 21–23 óra: Aurum non vulgi. Eper Visual. Helyszín: Bécsi kapu tér, Ott-ház. 21–1 óra: Vetítsd ki a képzeleted! – #titkokszigete. Helyszín: Spartacus-csónakház (folyó felőli oldal). 21–1 óra: Virágom. Koros Design. Helyszín: Kacaj, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész). 21–1 óra: Venus Nocturnus, Éjszakai Vénusz. Gonzo Visual. Helyszín: Kacaj, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész). 21–1 óra: Liliomok. Koros Design. Helyszín: Rába folyó. 22 óra: Árnyjáték. Helyszín: Várfal sétány, Püspökvár fala. 23, 0, 1 óra: Fotók és versek. Helyszín: Püspökvár fala, ágyúk. Képek és versek felváltva a fák alatt.16–21 óra: Művészet a szabadban. Nyitott műtermi alkotás. Közösségi festés, ahol a titkok formát öltenek. Délibáb – térbeli festmény. Mozaikkép-alkotás. Tündérmező. 16 óra: Művészet a szabadban. Festés és rajzolás moderátori segédlettel. 16 óra: Narnia – élményfestés.16–21 óra: Képzelet kávézó társasjátékokkal. 16 óra: #VersChat. 17 óra: Irodalmi hatvanpercesek. 18 óra: Secretview – fotókiállítás. A Győri Fotóklub Egyesület fotókiállítása. 19–23 óra: Érintsd meg! Tapogatós doboztúra – nyomozójáték. 19 óra: The Carbonfools. Helyszín: #FUNtime Nagyszínpad. 21 óra: Kaukázus. Helyszín: #FUNtime Nagyszínpad. 21.30 óra: Homok-animáció. 23 óra: Angyalok a fényben. Éjszakai fénnyel történő fotóalkotás. 23 óra: Fénylő halak Győr utcáin.15.30 óra: DJ & Cypher & Party (Soldier P). 16 óra: Workshop & QA (beszélgetés). Rostás Csilla & Vas-Imre Norbert (NDC). 17 óra: Workshop & QA (beszélgetés). Bőhm Attila (R3D ONE). 18 óra: All Styles Battle – selejtező & elődöntő. Közben hazai tánciskolák open air showcase bemutatója. 19 óra: All Stlyes Battle – középdöntő. Közben hazai tánciskolák open air showcase bemutatója. 20 óra: Döntő – All Styles Battle. Előtte a zsűri táncbemutatója. 21–23 óra: DJ & Cypher & Party (Lil Matt).21–1 óra: Atlantisz a várfalon. Fényszóró Visual. Helyszín: Várfal sétány, Püspökvár fala. 22 óra: Árnyjáték. Helyszín: Várfal sétány, Püspökvár fala. A 31!-re készült performance. 21–1 óra: Acer Arrabona („Győri Juhar"). Helyszín: Bécsi kapu tér. 21–23 óra: Aurum non vulgi. Eper Visual. Helyszín: Bécsi kapu tér, Ott-ház. 21–1 óra: Vetítsd ki a képzeleted! – #titkokszigete. Helyszín: Spartacus-csónakház (folyó felőli oldal). 21–1 óra: Virágom. Koros Design. Helyszín: Kacaj, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész). 21–1 óra: Venus Nocturnus, Éjszakai Vénusz. Gonzo Visual. Helyszín: Kacaj, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész). 21–1 óra: Liliomok. Koros Design. Helyszín: Rába folyó.16–21 óra: Művészet a szabadban. Nyitott műtermi alkotás. Közösségi festés, ahol a titkok formát öltenek. Délibáb – térbeli festmény. Mozaikkép-alkotás. Tündérmező. 16 óra: Van Gogh inspirálta csillagos Győr! Élményfestés. 19–23 óra: Érintsd meg! Tapogatós doboztúra – nyomozójáték.16–21 óra: Képzelet kávézó társasjátékokkal. 16 óra: #VersChat. 17 óra: Irodalmi hatvanpercesek. Helyszín: Radó-sziget, Kisszínpad. Varró Dániel & Molnár György zenés irodalmi estje. 18–23 óra: Secretview. Helyszín: Radó-sziget, Horgony. A Győri Fotóklub Egyesület fotókiállítása. 18.30 óra: Soulwave. Helyszín: #FUNtime Nagyszínpad. 21 óra: Paso. Helyszín: #FUNtime Nagyszínpad.15.30 óra: DJ & Cypher & Party (Krebow). 16 óra: Workshop & QA (beszélgetés). Fekete Dániel (R3D ONE). 17 óra: Workshop & QA (beszélgetés. Börczi Barbara (AK). 18 óra: Breakin’ Battle – selejtező (preselection) & elődöntő. Közben hazai tánciskolák open air show-case bemutatója. 19 óra: Breakin’ Battle – középdöntő. Közben hazai tánciskolák open air showcase bemutatója. 20 óra: Breakin’ Battle – döntő. Előtte a zsűri táncbemutatója. 21–23 óra: DJ & Cypher & Party (Lil Matt). Showcase.21–1 óra: Atlantisz a várfalon. Fényszóró Visual. Helyszín: Várfal sétány, Püspökvár fala. 22 óra: Árnyjáték. Helyszín: Várfal sétány, Püspökvár fala. 21–1 óra: Acer Arrabona („Győri Juhar"). Helyszín: Bécsi kapu tér. 21–23 óra: Aurum non vulgi. Eper Visual. Helyszín: Bécsi kapu tér, Ott-ház. 21–1 óra: Vetítsd ki a képzeleted! – #titkokszigete. Helyszín: Spartacus-csónakház (folyó felőli oldal). 21–1 óra: Virágom. Koros Design. Helyszín: Kacaj, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész). 21–1 óra: Venus Nocturnus, Éjszakai Vénusz. Gonzo Visual. Helyszín: Kacaj, Radó-sziget (Arany Szarvas felőli rész). 21–1 óra: Liliomok. Koros Design. Helyszín: Rába folyó.07. 13., szombatHelyszín: Kacaj16–19 óra: „Learning by Doing". A CAN Architects iroda által tartott workshop az építészet alapját, az alkotási feladatot helyezi középpontba, mely a tér megismerését szolgáló tanulási folyamatok eredője. A játékos feladatok nemcsak építészpalántáknak, de időseknek, fiataloknak egyaránt testhez állnak. (A program időtartama alatt bármikor van lehetőség csatlakozni.)Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30 óra: Anna and the Barbies. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30 óra: Snétberger Ferenc és a SoLaTi Music. Belépő: 3200 Ft (elővételben: 2240 Ft).Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30 óra: Pál István Szalonna és Bandája. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).Hidegség, plébániakert, 19.30 óra: Malek Andi Soulistic. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).Hegykő, Csipkeház, 19.30 óra: Balázs Elemér Group. Belépő: 2800 Ft (elővételben: 1960 Ft).Hegykő, szabadtéri színpad, 19.30 óra: Hobo. Belépő: 3200 Ft (elővételben: 2240 Ft)Hegykő, Tornácos Ház, 18 óra: Pál Csaba grafikus- és festőművész kiállítása – megnyitó. Belépő: ingyenes. Látogatható a fesztivál ideje alatt naponta 10–20 óra között.Nagycenk, Alkotóház, 18 óra: Sopron a fejünk felett c. kiállítás – megnyitó. Belépő: ingyenes. Megtekintéséhez előzetes bejelentkezés szükséges.Fertőhomok, tájház, 17 óra: A Hegykői Művésztelep alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója. Belépő: ingyenes A kiállítás látogatható a fesztivál ideje alatt naponta 10–12 óra és 13–18 óra között.Hidegség, Toronhegyi Pajta, 18 óra: Herbert N. Lahmer képzőművész kiállításának megnyitója. Belépő: ingyenes. Látogatható a fesztivál ideje alatt 16 és 19 óra között, illetve előzetes bejelentkezés alapján.Nagycenk, Alkotóház, 18 óra: XVI. Hársfa Fesztivál. Belépő: ingyenes.Hidegség, Toronhegyi Pajta, 17 óra: Nagylózsi Kumm Társulat – Kikérem magának! Belépő: ingyenes.Fertőhomok, tájház, 9–12 óra és 14–17 óra: Kézműves-foglalkozások. Belépő: ingyenes.Hegykő, Fenc-ház, 22 óra: Kertmozi – Egy nap. Belépő: 900 Ft (elővételben 630 Ft).Andi Soulistic, Hobo, Pál István Szalonna és Bandája, az Anna and the Barbies is fellép a Tízforrás Fesztiválon.