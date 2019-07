Felül a pannonhalmi apátság, alul a medence: zseniális házat vehetünk 79 millióért!

nem lesz hosszú a szövege. Szavak nem nagyon tudják kifejezni azt a megfoghatatlan miliőt, ami körbelengi ezt a csodás pannonhalmi házat. Egyedi módon a domboldalba épített lépcsős palota, ahonnan örök panoráma nyílik a Sokorói-dombságra és a Pannonhalmi Apátságra! Nagy terek, prémium kivitelezés, úszómedence, dupla fürdő és WC, borospince, óriási udvar, saját szőlő, ordító csend! Ennek a háznak hangulata van! Nem is ragozom tovább, mert tényleg leírhatatlan!"Földszinten: egy amerikai konyhás nappali étkezővel,fürdőszoba, külön wc, tároló. Emeleten: 3 szoba amiből 2 szoba örök panorámával rendelkezik, 1fürdőszoba wc-vel, 1 külön wc, közlekedő, előszoba elosztású. Az ingatlanhoz továbbá egy 70 nm-es terasz tartozik, melyről meseszép kilátás nyílik a Sokorói-dombságra, amíg a szem ellát. A telek 2800 nm, melyen kerti filagória, borospince és egy tároló épület található. Kertjében számos különleges növény, illetve gyümölcsfa is található. Műszaki leírás:Az ingatlan 2012-ben, 2 soros téglából épült, melyek 40 cm vastagságúak és 10cm-es külső hőszigetelést is kapott. Ablakai bükkfa mintázatú műanyag nyílászárók, melyek mindegyike kovácsolt vasráccsal ellátott. Az otthon biztonságáért riasztó, illetve a nappaliban biztonsági rács felel, mely egy gombnyomással leengedhető. A ház melegéről infrapanel, a melegvízről pedig villanybojler gondoskodik. Ez a páratlan otthon tehermentes, azonnal birtokba vehető!"További képek az eladó villáróloldalán!