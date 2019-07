Felújítják a Győrságot és Pannonhalmát összekötő út egy szakaszát

Felújítják a Győrságot és Pannonhalmát összekötő út 2,3 kilométeres szakaszát, a munkaterületet ünnepélyesen adták át pénteken - tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A tárca közleménye szerint a helyszínen Kara Ákos, az ITM államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy az útfelújítás bruttó 311 millió forintból valósul meg. Hozzátette: a beruházásnak a térségben is jelentősége van, hiszen az útszakasz jelentős átmenő forgalmat bonyolít le Pannonhalma és Pér érintésével a 82-es és a 81-es főút között, valamint Győr felé.



Kara Ákos jelezte, hogy a kormány jelentős forrásokat biztosít a Magyar Falu Program keretében is a vidéki úthálózat javítására. A térségben folyamatosan zajlanak az útfejlesztések - emelte ki. Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója tájékoztatása szerint a 8823-as út felújítandó 2,3 kilométeres szakasza lakott területen kívüli részein új alapréteget építenek be. Helyreállítják az út melletti vízelvezető árkokat, acélkorlátokat cserélnek, új közlekedési táblákat helyeznek ki és a burkolati jelek is megújulnak.