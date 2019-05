Felújítják a Győrújbarátra vezető utat

Akik gyakran mennek autóval Győr felől Győrújbarátra, tudják, milyen rossz állapotban van a Pápai és a 83-as út csomópontjától az autópálya-felüljáróig vezető rész. Tele kátyúkkal. Szeretnénk, ha ezt a több mint egy kilométeres szakaszt is felújítanák, mert így nagyon veszélyes rajta a közlekedés, pedig menetrend szerinti busz is jár erre. Mikor számíthatunk erre?"

Sok a kátyú a Pápai és a 83-as út csomópontjától az autópálya-felüljáróig vezető részen. Fotó: Bertleff András

Ugyan állami tulajdonban lévő útszakaszról van szó, a falubeliek érdekében Szalóki Géza győrújbaráti polgármester megkereste a Magyar Közutat a felüljáró és a vasúti sínek közötti rész kátyúi miatt, tájékoztatást és mielőbbi karbantartást kért. A faluvezető levelére érkezett válasz szerint a Magyar Közút megyei igazgatósága a kezelésében lévő utakat előírás szerint ellenőrzi, ismeri a Győrújbarátra vezető burkolatának, padkájának állapotát is. A hozzá tartozó részeken mindenhol igyekszik kapacitásai szerint javításokat végezni, feladatterve alapján. A munkák ütemezésénél figyelembe veszi a forgalom nagyságát is. Felújítási programjában az említett szakasz is szerepel, a szükséges feladatokat akkor végzik el, ha rendelkezésre áll hozzá a forrás.– A polgármesterségem előtti önkormányzati ciklusokban nem folyt annyi útfelújítás falunkban, a közelében, mint mostanában és az elkövetkezőkben fog. Akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy aláírásokat gyűjtsön. Most ezt a kezdeményezést tehát nem igazán értem, értjük – fogalmazott a faluvezető. Kara Ákos országgyűlési képviselő is úgy értesült, hogy aláírásgyűjtésbe kezdtek páran a Barátira vezető szakasz miatt. Szerinte nyitott kapukat döngetnek, felesleges a kezdeményezésük, mert javaslatára már tavaly döntés született ennek a résznek a felújításáról is. Elmondta, hogy szintén javaslata nyomán a szakasz felújítása bekerült a Magyar Falu Program pontjai közé és a Magyar Közúttól kapott információk szerint jövőre megvalósulhat.– Amikor nemrégiben javaslatomra elkészült a Fő utca felújítása, akkor is megígértem a győrújbarátiaknak, hogy folytatjuk ezt a munkát a Győrig tartó szakaszokon – szögezte le Kara Ákos. Arról pedig már többször írtunk, hogy honatyaként sokat tett a falu Győr felőli határa és a kontrasarok közti rész rendbetételéért, ahogy a kontrasaroktól a Nyúlra vezető rész állapotának javításáért is. Ezen a 8311-es számú állami úton a tervezés és a szerződéskötés után – várhatóan ősszel – elkezdődhetnek a munkák, amelyek a vízelvezetés hatékony megoldásával egészülnek ki. A Kisalföldnek nyilatkozók hangsúlyozták: az a helyes információ, amit lapunknak elmondtak, szerintük nem érdemes más híreszteléseknek felülni. A helyieket többféleképp tájékoztatták erről és a jövőben is szívesen megteszik, ha hozzájuk fordulnak.