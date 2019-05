Felszámolják a rázópadot Marcalváros II.-n

Az útkezelők előzetesen egyeztettek a közművek üzemeltetőivel, nincs cserére szoruló vezeték a mélyben, vagyis a burkolatcserével nem kell várni egyéb munka befejezését. Fotó: Bertleff András

Biztonságosabb a közlekedés



Hozza az elvárt eredményt, biztonságosabbá vált a közlekedés a jelzőlámpákkal a Mécs László utca–Kovács Margit utcai kereszteződésben. Máthé-Tóth Péter hozzátette: kis területen több irány, közlekedési ág fut, nagy az egy időben jelentkező gyalogos- és autósforgalom. Ezt napközben jól tudja szabályozni a lámpa,

csúcsidőben viszont előfordul lassulás, messze nincsenek azonban akkora sorok és annyi kényszerű várakozás, mintha nem lennének.

Csak rázópadként emlegetik a Marcalváros II.-n élők azt az útszakaszt, ami bevezet a lakótelepre, és amelyről jobbra a Tesco, balra a Lidl, majd utána jobbra a Spar közelíthető meg. Lámpás csomópont épült a Mécs László utcán 2013-ban, pár éve pedig a Kovács Margit utcai kereszteződésbe is jelzőlámpák kerültek.– Közel nyolcezer ember él Marcalváros II.-n, és a Mécs László utca évről évre nagyobb forgalmat bonyolít. Sokszor még azok is erre kanyarodnak, akik le akarják vágni az utat Ménfőcsanak felé – mondta a Kisalföldnek Rózsavölgyi László, a terület önkormányzati képviselője, aki nagyon örül, hogy nyitott fülekre talált a városvezetésnél az általa közvetített lakossági igény, és nyáron megújulhat a burkolat, amely ma már olyan rossz állapotban van, hogy valósággal kirázza az ember lelkét.– Elhasználódott, öreg, az évek során idomtalanná vált az útfelület, szó szerint kellemetlen rajta az áthaladás autóval is, busszal is – erősítette meg Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke, aki elmondta: körültekintő szervezést igényel a munkának már az előkészítése is, hiszen több mint 400 méteres szakaszon marják majd fel a burkolatot, és nemcsak pár centiméternyi aszfaltot szednek fel, hanem több réteget és elbontják a régi szegélyeket is. Nyáron dolgoznak, hogy kevésbé terhelje a korlátozás a forgalmat, de két hónapig biztosan eltartanak majd a munkák. Már tart annak a tervezése, hogy az egyes fázisokban melyik sávot, ágat zárják le.– Még szervezzük a korlátozás részleteit, előfordulhat valamelyik csomóponti ág vagy irány teljes zárása. A csomóponti keresztező aszfaltsávok és a szegéllyel körülhatárolt szigetek megkötik a kezünket, de muszáj lesz teret, nagyobb felületet biztosítani a kivitelezőnek. Minél nagyobb a munkaterület, annál gyorsabban haladhat.A szakember elmondta: különleges aszfaltfajtát fektetnek majd le, hasonló anyaggal dolgoztak már a Szigethy Attila úton. A keverék drágább, de ellenállóbb is, jól tűri a mínusz 10 fokos hideget és bírja a strapát a hőségben a kanyarodó autóbuszok alatt is.