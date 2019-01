Felszámolja győri irodáját a Tesco - 40 ember marad munka nélkül

A győri Tesco-iroda napjai meg vannak számlálva. Fotó: Mészáros M.

A győri központban végezték eddig az összes magyarországi foglalkoztatott bérszámfejtését és az egyéb adminisztrációs feladatokat – írja a Magyar Idők. Egy, a neve elhallgatását kérő dolgozó lapunknak elmondta, hogy a vállalat felajánlotta nekik, megpályázhatják a budapesti központ állásait – gyakorlatilag a saját állásaikat. "December 10-én szóban közölték velünk, hogy megszűnik a győri központ, de erről azóta sem kaptunk írásos tájékoztatást – mondta el. – Felajánlották nekünk azt is, hogy legyünk árufeltöltők, de nem ezért végeztem el három iskolát."A munkatárs hozzátette: sztrájkbizottságot alakítottak, követeléseiket elküldték a cég vezetésének. Többek között azt szeretnék, ha a végkielégítésen felül hathavi alapbért kapnának, illetve az elbocsátás után fél évig a Tesco megtartaná a biztosítotti viszonyukat. Győrben és környékén jelenleg három-négy hasonló pozíció vár betöltésre, így nem túl optimisták. A következő időszakban rendszeresen kell majd Budapestre utazniuk és ott betanítani az újoncokat, egy külsős cég dolgozóit."A vállalat elvárja, közben a napi munkát is végezzük – dühöngött. – Ez a napi nyolc órába nem fér bele, ahogy ezt a vezetés jelezte is számunkra." A munkaidőn túli munkákért a cég hetente az éves bérük fél százalékát, vagy 12 heti pluszmunka esetén az éves bér 20 százalékát ajánlotta fel nekik – tízezer forint körüli összeget egy hétre. Az elküldött dolgozók úgy érzik, hogy a cég a hír korai bejelentésével azt szeretné elérni, elszállingózzanak és ne kelljen csoportos létszám-leépítést bejelentenie és végkielégítést fizetnie.Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, a sztrájkbizottság tagja kifejtette: a bérszámfejtési csoport zökkenőmentes működése fontos a tb-kifizetőhelyként is működő vállalat valamennyi dolgozójának megélhetése érdekében. A dolgozók követelései nem egyediek – tette hozzá. A Tesco központi irodáinál már többször alkalmazott módszerről beszélünk. Várják a vállalat válaszát, ennek függvényében lehet később megegyezés vagy sztrájk. Január 28–30-át jelölték meg tárgyalási napokra.A Tescónál úgy fogalmaztak: az, hogy a vállalat közép-európai szolgáltató központja Budapesten állhat fel, nagy siker. Tehát a győri irodát meg kell szüntetniük, de több száz új munkahely jön létre – írta meg a lapunk által küldött kérdésekre sajtóosztályuk. Hozzátették: a budapesti központ indulásának dátumát még nem ismerik, ezért nem tudtak írásos tájékoztatást adni a dolgozóknak. A Tesco azt mondja, a hír korai közlésével csak az álláskeresésben segítenek. Mindent megtesznek, hogy mindannyiuknak találjanak új pozíciót – fogalmazott közleményük. Még arról is szó volt, hogy igény esetén megvizsgálják egy ingázóbusz felállítását. Kérdésünkre, hogy ha sztrájk lesz, biztosított-e a dolgozók tb- és bérszámfejtése, úgy válaszoltak: minden adott, hogy a fizetések utalása továbbra is időben megtörténjen.