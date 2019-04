Felelősséggel a jövőért: faültetési program a győri Audinál

„Felelősségteljes vállalatként már gyáralapításunk óta aktívan hozzájárulunk a természeti erőforrások védelméhez és ezt a felelősséget az Audi Hungaria nagyon komolyan veszi. A faültetési programmal munkatársaink kifejezték, hogy számukra is fontos a természetes élőhelyek fenntartása“, mondja Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. „Vállalatunk környezeti mérlegének javítása érdekében céltudatos lépéseket teszünk, hogy ezáltal is tovább emeljük az Audi Hungaria környezeti teljesítményét a szén-dioxid-kibocsátás, az energia-, víz- és hulladék-gazdálkodás területén“, hangsúlyozza Achim Heinfling.A gyártó telephely zöldterülete csaknem 70%, amelyen az elmúlt években több alkalommal is szerveztek faültetési programot, és ez a jövőbeli tervek között is szerepel. A vállalat területén elültetett fákat fakataszterben tartják nyilván.Az AUDI HUNGARIA Zrt. konzekvensen követi azt a stratégiai célt, hogy a tevékenységéből fakadó környezeti hatásokat a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse.Az Audi Hungaria hőellátásának több mint 70%-át ma már klímasemleges, geotermikus energiából fedezi. A vállalat Európa egyik legkörnyezetkímélőbb lakkozójával rendelkezik. Az Audi Hungaria a keletkező hulladékmennyiség 99%-át hasznosítja.2018-ban a vállalat különböző intézkedésekkel közel 27 GWh energiát takarított meg, ami mintegy 13 000 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. Az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején – mintegy 160 000 négyzetméteren – egy 12 megawatt beépített csúcsteljesítményű naperőmű épül. A naperőműpark építési munkálatai augusztusban kezdődnek, és a tervek szerint már ez év végén elkezdődik a megújuló energia termelése.Az Audi Konszern célul tűzte ki, hogy legkésőbb 2030-ig minden gyártó telephelye szén-dioxidmentesen működjön. Az Audi Hungaria viszont már jóval korábban szeretné ezt a célt elérni, és így jelentősen hozzájárulni a klímaváltozás globális hatásainak csökkentéséhez.