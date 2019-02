Fegyveres férfit kerestek a Péterfy-iskola farsangi bálján Győrben

Egy járőr jelent meg pénteken késő délután a Péterfy-iskola farsangi bálján, aki a portástól azt kérdezte, hogy látott-e bejönni egy kockás inges férfit, akinél fegyver lehet? Kiderült, egy valótlan, névtelen rendőrségi bejelentés okozott vaklármát és nem kis riadalmat.



Az iskola a farsangi bál közepén bezárta az ajtókat, amikor a portástól arról értesült, hogy egy rendőr kockás inges fegyveres után érdeklődött nála. Természetesen nem láttak ott ilyen embert, ám ezután elővigyázatosságból a gyerekeket szülőkkel engedték haza a rendezvényről.



Az iskolások és szüleik körében most is téma az ügy, így megkérdeztük a megyei-rendőrfőkapitányságtól: valós volt a veszély vagy valaki rossz tréfája rontotta el a diákok bálozását? Kiderült: egy névtelen bejelentő telefonált a rendőrségre, hogy a győri élményfürdő környékén egy kockásinges férfit látott feltehetőleg fegyverszerű tárggyal a kezében.



Ilyenkor a rendőrség köteles kivizsgálni az esetet, így a helyszínre mentek, átvizsgálták a környékét. Emiatt mentek be a Péterfy-iskolába is, s kérdezték meg, láttak-e valami gyanúsat. A környék átvizsgálása után kiderült, hogy valótlan bejelentésről lehet szó, aminek nincs alapja, intézkedésre nem volt szükség.