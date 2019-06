Fecskefészekszirmok nyílnak a lámpabúra körül a Főapátságnál

Fotó: H. Baranyai Edina

Fotó: H. Baranyai Edina

A Pannonhalmi Főapátság évek óta komoly létszámú molnárfecske-kolóniákkal büszkélkedhet. Többek között közvetlenül a főbejárat szomszédságában lévő árkád alatt fészkeltek a kis madarak, a gimnázium falán is, illetve más épületeken is építettek fészkeket. Győrig Előd, a Magyar Madártani Egyesület kisalföldi csoportjának önkéntese szerint 40–50 pár költ a Szent Márton-hegyen.– Az árkád szélvédett hely, így ideális lakhatást biztosított a fecskéknek, ráadásul semmi sem fért hozzájuk, semmi sem veszélyeztette őket. Ami kihívást jelenthet nekik, hogy nehezen tudnak sarat találni a dombtetőn, de azért mindig megoldják, messzebbről hozzák az építőanyagot – említette a szakember. – Érdekes, hogy lent a településen csak füstifecskék élnek, míg a várban viszont csak molnárfecskék. Sőt, láttam körözni egy-két pár sarlósfecskét is, melyek valószínűleg a toronyban költenek. Ez azért nem mindennapi, hiszen ez a faj általában sziklás helyeken, a városokban pedig a panelfalak repedéseiben, szellőzőnyílásokban tanyázik.Különös felvételeket küldött szerkesztőségünkbe Tóth Imre szanyi hobbifotós. A képek Kató Tamás Kodály utcai portáján készültek, ahol a fecskék két különleges helyet választottak maguknak fészeképítésre. A lakás bejárati ajtaja előtti közlekedőben két fészek egy csővezetékre, négy pedig a mennyezeti lámpa köré épült.– Öt-hat éve vannak fecskéink. Idén később érkeztek vissza, már aggódtunk, hogy valami baj történt velük. Öröm, hogy szeretnek nálunk, táplálékuk is akad, hiszen a füves, fákkal teli udvar ideális terep nekik a bogarászásra – mondta a házigazda. – Szerencsére a fészkek jó állapotban vannak, így nem kellett a javítgatással sokat vesződni a kis madaraknak, de azt láttam, hogy belül rendezgették, fűszálakkal bélelgették azokat. A fészkek közelében van egy vízgyűjtő edény, amihez könnyen hozzáférnek, ha víz esetleg kell a sarazáshoz. Egyelőre még fiókákat nem láttunk, de a korábbi években mindig jóleső érzés volt látni a fészkekből kikandikáló, tátogató kis fecskéket. Reméljük, hamarosan idén is részünk lesz ebben látványban.