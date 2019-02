Ezek voltak a tavalyi év jelentős tüzei - kevesebb dolguk volt a megyei tűzoltóknak

Határon átnyúló pályázatok



A özgyűlés felhatalmazta Németh Zoltán elnö öt, hogy a Megyei Önkormányzattal özösen egy osztrá –magyar határ menti pályázatot nyújtson be. A „Border(hi)stories" elnevezésű projekt témája a XX. századi határ menti történelem feldolgozása és múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése iskolásoknak. Egy másik, a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat keretében az erdélyi Maros megyével mű ödnek együtt. A ét megye testvérkapcsolata több mint 20 éves múltra tekint vissza. A mostani pályázat többek özött ezt a kapcsolatot hivatott megerősíteni özös programok, együttmű ödések megvalósításával.

A statisztikában így is 2102 esemény szerepel. A tűzesetek szá 2017-tel összevetve 843-ról 667-re, a műszaki mentéseké 1901-ről 1435-re esett vissza. A áreseteknél 594-en sérültek meg és 31-en hunytak el – ez a ét szám szintén javulást mutat.Az elmúlt évben ismét akadtak jelentősebb tüzek. Oltani kellett többek özött Győrben a, a Lajta utca 19. szám alatti panelban és a Kossuth utca 85. szám alatti épületben, egy győrújbaráti csarnokban, a, aés aMinden negyedik esetben szabad téren csaptak fel a lángok, egy esztendővel korábban egyharmados volt ez az arány. Sallai Péter arról is beszámolt, hogy a tűzbiztonságot növelendő már a hegykői és a kunszigeti önkéntes tűzoltó egyesület is önállóan avatkozhat be tavaly óta, idén áprilistól pedig az ásványrárói önkéntesek kapjá meg ezt a jogot. A 2019-es évi tervek özött szerepel a sopronkövesdi katasztrófavédelmi őrs kialakításának befejezése is.A beszámolóban szó esett az igazgatóság szerteágazó feladataitól. A szervezet csaknem háromezer tűzvédelmi, vízügyi-vízvédelmi és iparbiztonsági hatósági ellenőrzést hajtott végre, és több mint ötezer ügyben járt el. Emellett 614 esetben szúnyoggyérítést végzett.A özgyűlés több tagja dicsérte az igazgatóság teljesítményét. Németh Zoltán elnö (Fidesz–KDNP) egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a beavatkozásoknál 734 esetben az önkéntesek is ott voltak, 76-szor pedig önállóan avatkoztak be. Kránitz László (Magyar Szocialista Párt) hozzászólására reagálva Sallai Péter elmondta, hogy az állomány helyeinek 98,5 százaléka feltöltött, s inkább túljelentkezést tapasztalnak.A testület egyhangúlag vette tudomásul a beszámolót.