Ez Győr? Nem, Tét! 42 lakásos társasház épül a kisvárosban

Az anyagi részhez elég ránézni a téti Forrásház áraira: míg itt 330 ezer forint a négyzetméter, Győrben 400 ezer a legalsó határ. Fotó: H. Baranyai Edina

A beruházó tulajdonos, Polócz Péter a Kisalföldnek elmondta: liftes, háromszintes a Forrásház, szintenként 14 lakással s 10 üzlettel. Valóban ez az első ilyen építkezés a térségben, a téti önkormányzat maga jelezte a kisváros igényét és kedvező feltételeket nyújtott. Tét kiváló környezet is a beruházó szerint, s főleg az lesz, ha felépül a gyorsforgalmi út.Polócz Péter szerint a beköltözők részben a keleti országrészekből érkezett dolgozók, akik az ott eladott ingatlan árából nem tudtak Győrben lakást venni. Másrészt olyan tétiek, például idősödők, akiknek már teher a családi ház fenntartása, de nem akarnak kiszakadni a környezetükből.Egyelőre az ingatlanszakemberek sem tudnak hasonló próbálkozásról Győr vonzáskörzetében, de nyilván ez a jövő. Az Otthon Centrum győri vezetője, Czifrik Mihály szerint a bűvös 15–20 kilométeres vonzáskörzet évek óta nem tágult – s várhatóan évekig nem is tágul – tovább, de új irányokat talál azon belül a piac, a hely telítődik, amíg tud. Két okból: az egyik ok az anyagi, a másik a helyszűke, mert Győrben a „lyukak" is elfogynak.Az anyagi részéhez elég ránézni a téti Forrásház áraira: míg itt 330 ezer forint a négyzetméter, Győrben 400 ezer a legalsó határ. A 60 négyzetméteres lakás Téten 20 millió, az 50-es 18,3 millió, a 44 négyzetméteres 14,7, a 33-as garzon pedig 12,5 millió forint. Nem kétséges persze – derül ki Czifrik Mihály szavaiból –, hogy ez majd egész Téten felfelé húzza az árakat, ahogy vonzáskörzetét húzza maga után Győr.De nézzük előbb a közmondásosan drága megyeszékhelyet: ami Győrben tavaly még 18 millióért kelt el, az most 20–21 millió, s a szakma még nem látja a végét, de 10–15 százalékos további emelkedéssel számol. A nagyobb, 50 négyzetméteres panellakásra 2016-ban azt mondták egymás között az ingatlanosok, hogy 14 millióért talán el sem lehet adni, most ugyanaz 20–22 millió forint egy felkapottabb és korszerűsített háztömbben, mondjuk a Marcalváros II-n.Új jelenség az is, hogy már nincs szakadék a használt panel és a használt 50 négyzetméteres téglalakás ára között, ami az egyikben 20–21 millió, az a másikban is annyi. S bár gombamód épülnek a házak, megvan a maga előnye a használtnak is – úgy a befektetők, mint az azonnali beköltözők szempontjából. Hiszen nem kell rájuk 2020 első feléig várni, mint a most lefoglalózott új építésűek esetében.A szokások változtak, kevés az emberek ideje. Még néhány éve is szempont volt – mondja a szakember – az 1500 négyzetméteres telek egy családi ház esetében, ma viszont sokkal könnyebben nyélbe ütik az üzletet egy 100 négyzetméteres ikerháznál, amiben ott az amerikai konyha plusz az egy szoba, s elég egy 250 négyzetméteres telek kis zölddel, kevés nyírni való fűvel a heti robot után.A város távolságának is csökkent kicsit a jelentősége, a legtöbb háztartásban két autó van, s elmegy mindenhová az Audi-járat. Tehát végül a vonzáskörzetben lévő települések ára sem kullogva követi Győrt, lásd: az a negyvenéves kockaház Téten, ami pár éve 10 millió forintba került, most 14 millió.A régóta népszerű Alsó-Szigetközben pedig mára Győr Győrladamérral „egy tömbbe került", s már Dunaszeget is felkapta a kereslet. Mégis, Ladamér és Dunaszeg közt legalább akad még egy kis lakatlan terület, nyilván nem sokáig. Az árak kis lépcsőkben tagolják a keletkezett tömböt, körülbelül 33 millióért hirdetnek most egy kilencven-száz négyzetméteres családi házat Győrújfalun, eggyel „kijjebb", Győrzámolyon 30 millióért, Győrladaméron 27 millióért, Dunaszegen pedig 23–24 millióért. Úgy fest, hogy Dunaszeg marad a határa ennek a terjeszkedésnek, Ásványráró már lélektanilag is Mosonmagyaróvár körzetének számít.A vonzáskörzet telítődésének több nyertese van és lesz is, keresett lett például Töltéstava után Pér – mondja Czifrik Mihály –, ahol 50 családi házas telket adtak el nemrég. A 2019-re bejelentett falusi csok pedig a tétihez hasonló próbálkozásoknak nyit kaput. S ha van valakinek 18 milliója, akkor talán szívesebben vesz érte házat Rábapatonán 14 millióért, tudva, hogy 4 milliót úgyis rá kell költenie, míg Győrben 18 alatt semmit nem kapna – mutatott rá végül az irodavezető.