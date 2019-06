Extrém szúnyoginvázió - Folytatódik az intenzív gyérítés földön és a levegőben Győrben

A Győr-Szol Zrt. a hétvégén és a jövő héten is folytatja a megkezdett intenzív szúnyoggyérítési munkát. A légi beavatkozások mellett, ahogyan eddig, lesz földi melegködös gyérítés is. A szúnyogirtás több napon át tart, és Győr egész területét érinti.A Győr-Szol Zrt. június 15-e és június 23-a között – amennyiben az időjárási körülmények megfelelőek – légi kémiai szúnyoggyérítést végez az alkonyati órákban Győr teljes területén két repülőgéppel, összességében több mint 5000 hektáron. A beavatkozás minden városrészt és peremkerületet érint, beleértve a parkokat, ligeteket, vízpartokat, erdős részeket. Így a város teljes területén többször megtörténik a szúnyoggyérítés. (Amennyiben a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem lehetséges a gyérítés, a következő arra alkalmas napon újra megkísérlik a munka elvégzését.)A légi beavatkozást földi melegködös gyérítés egészíti ki. Az erre alkalmas berendezés a tervek szerint ugyancsak június 15-e és június 23-a között a koraesti órákban dolgozik Győr különböző pontjain. A gyérítés a légi beavatkozáshoz hasonlóan valamennyi városrészt érinti, különösen Gyirmótot, Ménfőcsanakot, a Dózsa rakpartot, a Rába-partot, a Püspökerdőt, Sárást, a bácsai csatorna környékét, Győrszentivánt, Pinnyédet, Likócs területét, a Jedlik hídtól az Aqua Sportközpontig húzódó terület egyes részeit, a városi parkokat, sétányokat, ligeteket és az Aranypart I. és II.-t érinti. Elsősorban a vizes élőhelyek közelében, valamint az erdősávokban, bokros-fás területeken kerül sor földi melegködös kémiai gyérítésre, összességében közel 1400 hektáron. Amennyiben az időjárási körülmények a tervezett napokon nem megfelelőek, a beavatkozást a következő napokon pótolják.A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét.A gyérítési feladatokra viszonylag szűk idősáv áll rendelkezésre, ez naponta mintegy két-két és fél óra. Földről és repülőgépről egyaránt a napnyugta időszakában tudnak érdemi munkát végezni a szakemberek. A gyérítés szempontjából repülő szúnyogokra tehát a kora esti, esti órákban lehet számítani, ezért a repülőgépről végzett gyérítésüket is ebben az időben végzik. Az esti gyérítés összhangban van a napközben „dolgozó" méhek védelmével is.A munka hatékonyságát az is befolyásolja, hogy Győrhöz nagyon közel van Szigetköz, ahol sok vízzel elöntött terület található, ezek egy része sekély, gyorsan melegedő víz, ami jó tenyészhelye a szúnyognak. Győr térségében az uralkodó szélirány északnyugati, ez azt jelenti, hogy eredményes győri szúnyoggyérítés esetén is előfordulhat, hogy a szigetközi szúnyogok a légmozgás miatt városunkba sodródnak.A Győrben végzett szúnyoggyérítés tehát olyan összetett feladat, ahol a helyben megfelelő gyakorisággal és szakértelemmel elvégzett szúnyoggyérítés eredményét nagyban befolyásolják a tőlünk független földrajzi, vízrajzi és időjárási tényezők. Mindezekkel együtt a Győr-Szol Zrt. a lakosság türelmét megköszönve mindent megtesz azért, hogy a lehető legkevesebb szúnyog legyen Győrben.