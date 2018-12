"Az elismerés nemcsak nekem szól, hanem az összetartó, aktív győri német közösségnek is" - mondta a Kisalföldnek Ferenczi Tamás, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki a város Nemzetiségekért Díját vehette át Borkai Zsolt polgármestertől a minap. Szerinte egyértelműen pozitív, hogy az utóbbi időben mind többen vállalják német identitásukat, még azok között is, akik átélték a második világháborút követő kitelepítést. Ez megmutatkozik abban, hogy a megyeszékhelyen jelenleg hivatalosan a németség a legnagyobb nemzetiség mintegy kétezer fővel, igaz, a valós számot így is hárommal-néggyel lehet szorozni.