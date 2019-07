Eredményes évet zárt a győri Móra-iskola

Szeredi Vivien, Holpert Eszter, Haska Noémi, Mics Flóra és Környei Bendegúz

Az intézmény alapítványa: a Móra Alapítvány a Tanulókért minden évben tagozatonként jutalmaz diákokat a példaértékű tanulmányi és közösségi munkáért.Ebben a tanévben a középiskolások közül12. osztályos tanuló kapta a mórás gravírozott tollat és az ajándékutalványt kiváló bizonyítványáért és sportsikereiért. Vivien évek óta jeles tanuló, a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2018" pályázat nyertese. Sportága a tánc, nemzetközi és hazai versenyeken méri össze tudását sporttársaival, rendszerint az első 3 hely egyikén végez. Kitűnő eredményt ért el az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyének országos fordulóján, ezzel is öregbítve iskolája hírnevét.A felső tagozatosok közül ketten is kiérdemelték az év végi elismerést.négyéves kitűnő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért a matematikához és a magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódó versenyeken való teljesítményéért részesült a jutalomban.ugyancsak kiemelkedő tanulmányi tevékenységéért, kitartó szorgalmáért, példamutató magatartásáért és a különböző versenyeken elért eredményeiért kapta a mórás jutalmat.Az alsó tagozatosok közül az Alapítvány kuratóriuma4. osztályos tanulót jutalmazta, aki megbízható, sokoldalú, tökéletességre törekvő személyiség. Nemcsak a tanulmányok terén, a sportban (úszás, judo, kenu), a közösségi életben is példa társai számára.Az intézmény nevelő testülete a tanév végén a „Jó tanuló – jó sportoló" címmel tüntette ki, aki ugyan elballagott az általános iskolából, de visszatér a szakgimnáziumba, ahol a sport ágazati osztályban folytatja mórás éveit. Jó tanulmányi eredményét kitartó, szorgalmas munkával éri el. Idejét jó érzékkel osztja be, hiszen a sportolás igen sok idejét elveszi. Az úszás után az evezést választotta, korosztályában a diákranglista első helyezettje. Családjában hagyomány a Móra-iskola szeretete, nővére sportedzőként végzett, bátyja a következő tanévben kezdi sportedzői tanulmányait.