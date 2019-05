Érdemi vita nélkül, fél óra alatt véget ért a győri közgyűlés

Mindössze egy napirendi ponthoz, Győr 2024-ig szóló ifjúsági koncepciójához szóltak hozzá a képviselők, így hamar véget ért a közgyűlés. Sokakat érintő fejlesztések mentek azért át a testületen, így a Rába Quelle felújítása is.



Az élményfürdőt (amely önkormányzati tulajdonú) 2003 óta üzemelteti a Rába Quelle Kft., az előterjesztésből pe-

dig kiolvasható: a befizetett bérleti díjból képzett felújítási keret terhére történnek a mostani munkák. A tizenöt éve működő vízforgató rendszerre 12,5 milliót költhetnek, s ez idő alatt szükségessé vált a három lift, illetve mozgássérült-emelő részbeni felújítása is (4,5 millió). A bádogozási munkák (3,2 millió) mellett a beltéri 100 fokos és a kültéri 90 fokos szaunák bútorzatát is cserélhetik, ez utóbbira 3,3 millió forintot fordítanak. Az egyik gyermekcsúszdát szintén kicserélik. Összesen 25,34 millió forint a végösszeg, s erre – ahogy írtuk – fedezetet nyújt az üzemeltető által 2018. december 31-ig befizetett bérleti díj.



Szintén pillanatok alatt elfogadták a képviselők a „Szigethy Attila út belső forgalmi sávjának felújítása a Kodály Z. utca–Tihanyi Á. út közötti útszakaszon" című pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést. A cél az, hogy az aszfaltmarást követően új kopóréteg kerüljön az érintett útszakaszra, ezzel a város egyik jelentős forgalmat lebonyolító közútja jobb műszaki állapotba kerül, s a közlekedés biztonságán túl a környék zajterhelése is csökken. Ha Győr nyer, a munkát 2020. január 1-jén elkezdik, 2020. december 31-ig pedig befejezik.



A fejlesztés összesen bruttó 79 millió forintba kerül, ebből legfeljebb 40 millióra pályázhat a város. A képviselők azon túl, hogy elfogadták a pályázat benyújtásának tényét, áldásukat adták arra is, hogy ha Győr nyer, önrészként biztosítják a 39,5 millió forintot (a 2020-as költségvetés terhére).



Zárt ülésen döntöttek a Szent László-érem idei díjazottjairól: Barabás László festőművész, Nagy István fotográfus, Szalóky János plébános és Zombai-Kovács Ákos szerkesztő-riporter veheti át az elismerést.



A Rába Quellében a medencék vízforgatójának úgynevezett pneumatikus részeit cserélik.