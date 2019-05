Emelkedik a víz - Vérszívókat hozhat az újabb ár az Észak-Dunántúlon

Múlt szombaton Nagybajcsnál 519 centiméterrel tetőzött a Duna, az újabb érkező árhullám miatt mától ismét elsőfokút jelentettek be. A folyó pénteken tetőzik.

Magasabbra kapaszkodva – Schwimmer Gábor a Rába szintjét figyeli. Pénteken már víz alatt lesz a sétány. Fotó: Cséfalvay Attila

A megyei folyók medrei megteltek, hetek óta tartósan magas a vízszint. Ez kedvez a szúnyoglárvák fejlődésének. Fotó: Cséfalvay Attila

A regionális vízügyi igazgatóság szerdai előrejelzései szerint a mostani ár „nem fogja elérni a másodfokú készültségi szintet: a nagybajcsi mércén 510–530 centiméter várható". A Rába vízállása Győrnél szerda reggel 337 centiméter volt, vízjárása a lassan áradó Dunáéval összhangban alakul: a folyó várhatóan 400–420 centiméternél tetőzik.A tartósan magas vízszint, az esők, a tocsogók és a napközben sokszor 20 fok fölé felmelegedő hőmérséklet kedvez a szúnyoglárvák kifejlődésének. Kis híján lapunk munkatársait is megették a szúnyogok kedden az ásványrárói ártérben kecsegetelepítésre indulva, amikor egy gyors ajtónyitáskor több tucat repült az autóba.Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tenyészőhelyek száma hétről hétre emelkedik: „Szigetköz elárasztása, a tavak és folyók magasabb vízszintje, valamint a milliószámra keletkező pocsolyák mind hozzájárulnak a szúnyogok számának növekedéséhez. Az elmúlt napok szeles, esős időjárása miatt a múlt héten elmaradt a Szigetközben a kifejlett szúnyogok földi permetezése."Az elmaradt kezeléseket pótolva ezen a héten már itt is légi és földi permetezéseket terveznek a vérszívók ellen. A katasztrófavédelem a Győri kistérségben 6000 hektáron légi kémiai, ma 5400 hektáron földi kémiai gyérítést végez, vasárnap 250 hektáron földi biológiai beavatkozást terveznek. A Mosonmagyaróvári kistérségben 6600 hektáron földi kémiai irtást végeznek. A tervek szerint ma 4300 hektáron, holnap 2000 hektáron légi kémiai gyérítésre kerül sor (vasárnap pedig itt is 250 hektáron földi biológiai irtást végeznek).