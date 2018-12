Elvágta az ujját, belehalt a Győr környéki édesanya

A megtört férj azért mondja el a történetüket, hogy mással ilyen ne fordulhasson elő. Biztos, hogy élete végéig ísérteni fogja a megválaszolatlan érdés: mi lett volna, ha előbb órházba kerül a felesége?

Lehet, akkor sem mentik már meg a 43 éves asszony életét, akinek három gyermeke – öztü egy ikerpár – már nem ölelheti meg soha az édesanyját.



Egy ttel ezelőtt a szombati ebédet főzte Katalin, a répát tisztította, amikor éssel belevágott az ujjába – melyikünkkel nem fordult már elő ilyen? Ő is bekötötte a vérző sebet, s nem tulajdonított nagyobb ügyet az egésznek. Néhány nappal ésőbb, szerdán azonban nem volt jól, belázasodott, s erre gyógyszert vett be.



Férje elmondása szerint az ujjon lévő seb úgy tűnt, gyógyul, de Katalin keze feljebb már tűzpiros volt. ütörtö ön csak feküdt, s nagyon felszö ött a láza, negyven fokra. Nehezen vette a levegőt, a családja attól tartott, hogy esetleg tüdőgyulladást kapott, mert előtte a torka fájt. Mindenre gondoltak, csak arra nem, ami pedig a problémát okozta: a szombati sérülés súlyos övetkezménye a vérmérgezés.

Próbáltam rábeszélni ütörtö ön, hogy menjünk orvoshoz. Azt mondta, jobban lesz, vett már be gyógyszert"

– emlékezik vissza a férj az utolsó előtti napra. Pénteken aztán nem vártak tovább, mentőt hívtak, amely bevitte Katalint a győri Petz- órházba.



A sürgősségin kivizsgáltá , s a vérvétel eredménye kimutatta, hogy a fehérvérsejtszám kritikusan alacsony, a tüdő mindkét lebenyében pedig víz van. A család annak tudatában ment haza a órházban benn tartott feleségtől, hogy a vizet a testéből leszívjá majd, s jobban lesz. este fél tízkor azonban jött a telefonhívás: Katalint elveszítetté .



Senkinek nem kell elmondani, hogy egy ilyen tragédia, fő épp, ha kicsi gyerekek maradnak félárván, mekkora fájdalom a családnak. S épp előtt. Katalin férje azt mondja, a gyerekek talán jobban viselik a felfoghatatlant, mint ő. Lehet, azért, mert nekik még fel kell dolgozniuk az anya elvesztését. A falu, ahol élnek, döbbenten értesült a történtekről, s Katalinról (a valós nevén természetesen) csupa jót mondanak. De mit lehetne mondani egy férjnek, aki felesége születésnapján nem a meglepetésajándékot intézi izgatottan, hanem megtörten a temetést...



Ne történjen mással soha ilyen, mondja a férj, de sajnos volt, s minden bizonnyal lesz is hasonló esetre példa.



Néhány évvel ezelőtt szintén egy édesanyát veszített el a családja azért, mert egy tampon fertőzést okozott a szervezetében. Dr. Tamás László János, a Petz- órház főigazgatója orvosként hívja fel a figyelmet a legfontosabbakra: ha valakit sérülés ér, s utána fáradtnak érzi magát, legyengül és lázas lesz, forduljon minél előbb orvoshoz.



Van, amikor látható jele van a vérmérgezésnek (valóban megjelenik a „piros í " a végtagokon), de van, amikor olyan szepszisről van szó, amely a testen belül zajlik, s nincsenek ülső jelei – teszi hozzá az orvos. Nem egy esetben pedig már meglévő betegség (cukor- vagy az immunrendszert gyengítő órtünet) áll a háttérben, ez az oka annak, hogy a banális sérülést – mint ezt is – nem tudja végül legyőzni a szervezet. Bármi is az ok, fiatal embereket ne veszítsen így el egy család; Katalin története mentsen meg másokat. Ezért mélységes tisztelet a családjának.