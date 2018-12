Eltűnt villanyszerelők: már Bécsben is nyomoznak, tanúkat hallgattak ki

Orlik Vilmos, a három éve eltűnt 67 éves férfi lakást bérelt egy bécsi társasházban.a magyar hatóságok kérésére az ott lakókat és a házmestert is tanúként hallgatta ki az osztrák rendőrség, hogy képet kapjanak Orlik utolsó, ott töltött napjairól. Úgy tudják, a szomszédok megerősítették, hogy Orlik 2015. június 3-án Magyarországra indult, egy É. Imrével telefonon megbeszélt találkozóra.Ismeretes, Mácsik Zoltán mellett nemrégAz É. Imrét védő dr. Bagó Ottó lapunknak megerősítette: a számára átadott iratokból valóban az derül ki, hogy Ausztriában is végeztek nyomozati cselekményeket, ezeket azonban nem kívánta részletezni.Dr. Bagó álláspontja szerint viszont egyértelműen megállapítható, hogy Orlik Vilmos a kérdéses napon Hegyeshalomnál kiszállt a kocsijából, és ottegy ismeretlen személy ellopta. Így a jogász szerint Orlik meg sem érkezhetett az Ikrény környékére megbeszélt találkozóra. Másnap egy autópálya-kamera rögzítette Orlik kocsiját, ahogy magyar területen Ausztria felé haladt, és a felvételek tanúsága szerint É. Imre nem tartózkodott a járműben. Bagó szerint ezek a körülmények védence ártatlanságát erősítik.Az ügynek van egy új szála is. A rendőrség, aki éppen a gyanúsított ikrényi tanyájának a szomszédságában élt, mielőtt az váratlanul leégett. A lánya nem tartja kizártnak, hogy Im­rének köze lehet ehhez az eltűnéshez is. Legfrissebb információink szerint a rendőrség is vizsgálja már ezt az eshetőséget is.