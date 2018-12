Eltűnt villanyszerelők - Megszólalt a gyanúsított rokona, akinél megtalálták Orlik Vilmos autóját

A Győri Járásbíróság októberben két hónappal meghosszabbította É. Imre letartóztatását. Akkor még csak Mácsik Zoltán eltűnése miatt gyanúsították. Fotó: Kisalföld-archívum

Ebben a romándi udvarban parkolt, É. Imre unokatestvérénél a Toyota. Fotó: BORS/Zsolnai Péter

Már nemcsak a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltán megölésével gyanúsítják É. Imrét, hanem a váci villanyszerelő, Orlik Vilmoséval is. Mégpedig azért, mert nemrégiben a győri vállalkozó egy rokonánál megtalálták Orlik kocsiját, aminek akkor veszett nyoma, amikor az idős férfinak.Veszprém mellett, É. Imre rokonainál találták meg Orlik Vilmos – a 2015 nyarán eltűnt váci villanyszerelő – kocsiját.A Kisalföld érdeklődésére Orlik Vilmosné tegnap elmondta: a 2001-es Toyotának akkor veszett nyoma, amikor a férjének. Az idén márciusban eltűnt mosonmagyaróvári Mácsik Zoltánnal kapcsolatban egyelőre újabb nyom sajnos nem került elő. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette lapunk információit: valóban lefoglalták Orlik egykori autóját, É. Imrét pedig nyereségvágyból elkövetett, több emberen elkövetett emberöléssel gyanúsítják.É. Imre vállalkozót két villanyszerelő eltűnésével is összefüggésbe hozták október elején (ekkor hosszabbították meg két hónappal a férfi április óta tartó előzetes letartóztatását). Akkor még csak az egyikük, a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltán megölésével gyanúsították.A 2015-ben eltűnt Orlik Vilmos ügyében korábban a Váci Rendőrkapitányság rendelt el körözést, csak később derült ki, hogy ő is munkakapcsolatban állt É. Imrével.Orlik Vilmos felesége tudatta lapunkkal, hogy a lefoglalt 2001-es sötétkék Toyota Avensis eltűnt férje munkásautója volt, ezzel ingázott Ausztriába. Egy Veszprém melletti kis faluban találták meg É. Imre rokonainál. Az asszony úgy tudja, hogy É. Imre hozzátartozói tettek bejelentést arról, hogy az autó náluk van.„Mindig azt feltételezték, hogy a férjem kiment külföldre. Viszont az, hogy ott találták meg az autót, csak jelent valamit" – fogalmazott Orlik Vilmosné, aki – mint mondta – nem tudja elképzelni, hogy ennyi idő után élve kerülne elő a férje.„Örülnék, ha tudnám, hol van, hogy tisztességesen el tudjam temetni. Zoli (a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltán – a szerk.) viszont még előkerülhet élve, úgy gondolom" – tette hozzá.A mosonmagyaróvári villanyszerelőt, Mácsik Zoltánt 2018. március 31-én egy Győr és Abda közötti benzinkúton látták utoljára. A kamerafelvételen az látszik, hogy követ egy ezüstszínű kombi autót. Zoltán egy Volkswagen T 5-ös Transporterrel érkezett a helyszínre. É. Imre, aki a nyomozó hatóság szerint megölte Mácsik Zoltánt, azon a napon találkozott Zoltánnal. Úgy tudjuk, elszámolási vita volt kettejük között, ugyanúgy, ahogyan Orlik Vilmossal is.Zoltán autóját a nyomozás során megtalálták a hatóságok, és vissza is szolgáltatták a családnak. Nyáron annyi történt az ügyben, hogy átkutatták a rendőrök É. Imre ikrényi tanyáját – úgy tudjuk, eredménytelenül.Időközben kiderült, hogy egy nő is eltűnt É. Imre környezetéből. Ikrényben volt a férfi telekszomszédja és állítólag nem akarta eladni a vállalkozónak a telkét. Azóta nincs hír róla.A Kisalföld megkereste Mácsik Adriennt, Zoltán lányát is, aki elmondta: még mindig reménykednek.„Nagyon nehéz még mindig, bízunk abban, hogy megtalálják édesapámat. Egyre több dolog derül ki az üggyel kapcsolatban, így duplán fájdalmas, hogy közelednek az ünnepek, és apa nem lehet velünk" – mondta a mosonmagyaróvári lány., akinek az udvarán hosszú ideig parkolt az eltűnt villanyszerelő, Orlik Vilmos Toyotája. Azt mondja: unokatestvére, É. Imre vitte oda a kocsit.– Imre felhívott annak idején, hogy hozna egy autót, megkérdezte, leteheti-e nálam egy időre. Igent mondtam, hiszen akkor ez ártatlan szívességnek tűnt – elevenítette fel a férfi. – Egy óra múlva meg is jelent a rendszám nélküli kocsival. Aztán többször hívtam, hogy megérdeklődjem, meddig marad itt, de fel sem vette a telefont.Amikor József meglátta a felhívást az eltűnt kocsiról, azonnal ráismert az udvarán álló autóra: – Rögtön Pannonhalmára mentem a rendőrségre. Kijöttek, lefoglalták, elvitték. Három hónapja kaptam egy értesítést, hogy az én részemről lezárult a nyomozás – mondta, hozzátéve, ő is megdöbbent, amikor rokonáról meghallotta a híreket.