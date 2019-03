Eltűnt villanyszerelők - Lehallgatták É. Imre börtöncelláját, meghosszabbították letartóztatását - fotók

Nem tűnt megtörtnek É. Imre, amikor bilincsbe verve ismét a Győri Járásbíróság nyomozási bírája elé vitték, pedig a bűnözői szakzsargon úgy tartja, általában ilyenkor jön el a mélypont, amikor a börtönt már a legkeményebbek is alig viselik. A győri építési vállalkozót 2018. április 11-én tartóztatták le – ezért azért is fontos dátum, mert az egyéves évfordulón, tehát legkésőbb egy hónap múlva újra dönteni kell arról, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedést meghosszabítják-e. A bíróság most arról döntött, hogy addig biztosan börtönben marad. É. Imre.Mint ismert, a győri férfit a nyomozóhatóság azzal gyanúsítja, hogy előre kitervelten és nyereségvágyból megölte Orlik Vilmost és Mácsik Zoltánt. Utóbbi eltűnése keverte gyanúba É. Imrét, akit később a másik üggyel, tehát Orlik Vilmos rejtélyes eltűnésével is meggyanúsítottak.A férfi ügyvédje, dr. Bagó Ottó a pénteki tárgyalás után elmondta, nincs újabb gyanúsítás, illetve több eltűnés, amelyet védence személyével összekapcsolnának. S új bizonyíték sem, amit a mostani tárgyaláson eléjük tártak volna. A jogász aláhúzta: az iratok egészét ők továbbra sem ismerhették meg (bár nagyon is szorgalmazzák), így kijelentheti, hogy minden bizonnyal más van rendőrség és az ügyészség kezében, mint az övékben. Ez logikus is, hisz a védelem azt mondja, amit ők tudnak, az nem alapozza meg az emberölés gyanúját, s így a letartóztatás szükségességét sem; a nyomozóhatóság viszont azt állítja: nagyon is.A tegnapi tárgyaláson az ugyanakkor kiderült, hogy É. Imre börtöncelláját tavaly nyár óta egészen idén január közepéig bemikrofonozták. Magyarán lehallgattak minden beszélgetést, amit É. Imre folytatott. A gyanúsított nincs magánzárkában, elvben volt kivel beszélgessen; hogy pontosan ki a cellatársa, arról ugyanakkor a védőügyvédje sem tudott nyilatkozni. Arra a kérdésünkre, hogy a lehallgatás tényének ismertetésekor látszott-e bármi is É. Imre arcán, rövid választ adott dr. Bagó Ottó: „Nem. Semmi."A győri vállalkozó ezt megelőzően soha nem ült börtönben, nincs tehát „kikupálva", bár olyanról lehetett azért más ügyben is hallani-olvasni, hogy valakit az buktatott le, hogy „járt a szája". É. Imre egyébként sem ez az alkat – tudtuk meg –, a külvilágot szinte teljesen kizárja; nem olvas újságot, nem néz tévét sem. Ártatlannak vallja magát, s a mögötte hagyott hónapokban a családja sem pártolt el tőle. Úgy tudjuk, hogy felesége is épp meglátogatta volna pénteken, de szóltak neki, hogy ne menjen, mert a férjét a bíróságra viszik.