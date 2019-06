Előzetesben a győri benzinkútrabló - "Életveszélyesen megfenyegettek, ezért raboltam" - fotók

Szombaton elrendelték a letartóztatását M. Markónak, aki Győrben, csütörtökön egy benzinkutat rabolt ki, majd feladta magát a rendőrségen. A harmincéves, kettős állampolgárságú (szerb-magyar), gépészmérnökként dolgozó, halk szavú férfi döbbenetes verzióval állt elő, amit nemcsak a zárt tárgyaláson, hanem a bíróság folyosóján, a nyilvánosság előtt is elmondott:"Rossz társaságba keveredtem, külföldi nehézfiúknak tartoztam. Az ő kezük mindenhová elér. Ez vitt arra, hogy megtegyem. Magam és a családom életét féltettem, azt gondolom, ha nem teszem meg, 99 százalék, hogy többé nem találnak meg. Élve. Nem tudom, mennyi pénzt vittem el, nem számoltam meg, csak odaadtam valakinek, akit soha nem fogok megnevezni. Így talán többé nem lesz elszámolni valóm velük. Eleve is azt terveztem, hogy nem menekülök el az igazságszolgáltatás elől, elfogadtam, hogy börtönévekkel fogok fizetni. Senkit nem avattam be a tervembe, ami egyébként is hirtelen jött. Nem segített senki, és nagyon bánom, hogy ide kellett jutnom, én nem vagyok bűnöző."A bíróság döntésének indokolása szerint a gyanúsított esetében valószínűsíthető, hogy az eljárás során elérhetetlenné válna, hiszen lakhatási és személyi körülményeinek tisztázatlansága mellett mindent megtett annak érdekében, hogy az elkövetés után elmeneküljön, mielőtt feladta volna magát a rendőrségen.A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy a gyanúsított tekintetében az eljárás nehezítésének veszélye is fennáll, különös tekintettel a tanúk jogellenes befolyásolására.A gyanúsított esetében nem zárható ki továbbá a bűnismétlés veszélye, ugyanis megélhetési problémákkal küzdött, amely ezen cselekmény elkövetésekor is motiválta őt.A tárgyalásról, illetve a bűncselekményt további részleteiről a Kisalföld hétfői számában bővebben olvashatnak.