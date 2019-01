Elkerülő út: merre is kerüljön?

Érthetetlen az egyesület számára, hogy a korábbi Győr– Győrújfalu közti nyomvonaltervezés után mi változott.

Levélben tiltakozott nemrégiben államtitkárnál, beruházónál, városvezetésnél a Szigetköz Kapuja Természetvédelmi Egyesület, mert a Győrt elkerülő körgyűrű északnyugati bezárását, „a nyomvonalak többségét sem természetvédelmi, sem forgalmi indokok figyelembevételével nem tartja elfogadhatónak".Az egyesület attól tart, a tranzit-teherforgalom jelentős része ráterhelődik az új elkerülőre.„Az érintett térségek beruházói és a lakók is jó ideje a korábbi elvi nyomvonal ismeretében hozhatták meg ingatlanberuházási, fejlesztési döntéseiket. Győrújfalu északi és nyugati részén és Győrzámolyon az elmúlt időszakban ingatlant vásárlók döntésében, a magas ingatlanvételárak »elfogadásában« meghatározó szempont volt e területek közvetlen közelében a természeti környezet viszonylagos érintetlensége, könnyű elérhetősége, a kis zaj- és szállópor-terheltség."Úgy látják, a rendezési tervekben, a helyi önkormányzatok tájékoztatásában, egyéb hivatalos kommunikációban sem a Győrújfalun áthaladó, sem a Győrújfalu–Győrzámoly közötti nyomvonalak lehetősége nem szerepelt a 2019. januári lakossági fórumig, s érthetetlen számukra, hogy a korábbi Győr–Győrújfalu közti nyomvonaltervezés után mi változott.„Bármelyik Győrújfalu– Győrzámoly közti nyomvonal megvalósulásánál a teherforgalom növekedésével kell számolni az 1401-es út győrújfalui szakaszán már amiatt is, hogy a Győrújfalu és Győr közötti telepek forgalmának jelentős része átterelődne Győr- újfalun. Amennyiben az elkerülő út Győrújfalu és Győrzámoly közé épülne, úgy az északi, északkeleti, északnyugati, nyugati és délnyugati irányokból is a falu felé hordaná a szél a zajt, szennyezett levegőt" – írják.„A felvetések kivizsgálása, tisztázása, megválaszolása nélkül a projekt várhatóan lakossági és környezetvédelmi ellenállásba fog ütközni. Végső esetben megragadjuk a törvények biztosította véleménynyilvánítás szabadságát a figyelemfelkeltő demonstrációktól a forgalomlassításon át akár a polgári engedetlenségig" – írják a levélben.Érdekesség, hogy a győrújfalui polgármester viszont lapunknak néhány hete azt nyilatkozta: csak olyan verziót támogatnak, melyben a Győrzámoly felé eső részen lesz az elkerülő nyomvonala (Kisalföld, 2019. január 15.).Németh Zoltán a – területfejlesztési feladatokat is ellátó – megyei önkormányzat elnöke úgy látja, az északnyugati elkerülő készülő tanulmányterve sok kérdésre választ ad majd.„Például arra, hogy szükséges-e változtatni a több mint egy évtizede ismert nyomvonalon. A korábban az Országos Területfejlesztési és Rendezési Tervben (OTRT) és az idén hatályba lépett »Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről« szóló törvényben ugyanis a Győr és Győrújfalu közötti nyomvonal szerepel." Az elnök hozzátette, ami a törvényben szerepel, annak hatását az érintett lakók nem tekinthetik érdeksérelemnek, mert betervezett aszfaltcsíkról van szó – a közelben ingatlant vásárlóknak ezzel tisztában kellett lenniük.„A Győrújfalu és Győrzámoly közötti nyomvonal esetében erről nincs szó, ráadásul az öt méterrel a terepszint fölé emelt út durva beavatkozás a természeti környezetbe, az uralkodó szélirány miatt nagyobb zaj- és levegőszennyezést kap Újfalu, a hosszabb nyomvonalnak nagyobb költsége lehet (ráadásul, ha túl messze kerül a megyeszékhelytől, kevesebb győri hajt fel rá), drágább az üzemeltetése is, s Győrzámoly is rosszabbul járhat."Kiemelte, hogy az elkerülő nem az 1401-es (szigetközi) út tehermentesítője lesz, az egy ettől független jövőbeli projekt lehet. „A lehető legtöbb közlekedő tudja használni – ez lesz a döntés egyik alappillére. A nyomvonalat széles körben vizsgálják, szakmai kérdésként kezelik a fejlesztést a tanulmányterv kidolgozói" – tette hozzá.Forgalom – Az elkerülő nem Győrújfalu tehermentesítője lesz. Tanulmányterv készül, merre fussonmajd a nyomvonala.