Elképesztő loft lakás Győrben az 1. számú Posta tetején - fotók

A helyszín már önmagában kuriózum. Erről a képek is meggyőzik a kétkedőket. Virtuálisan bejártuk a Posta tetején kialakított 85,5 milliós luxus lakást. Nézze meg ön is, mi folyik a városban! THÁLIA-HÁZ Új építésű, LOFT lakások a belváros szívében!!!Győr legizgalmasabb új építésű projektje a Thália-ház a színház mellett. Izgalmas, mert változatos méretű és stílusú lakásokkal bővítjük az eladó győri ingatlanok palettáját! Érdekes, mert a helyszín rendkívüli, a 1. számú Posta teteje és belső udvara. [...] Aki igazán kreatív otthont szeretne, és teljes mértékben szeretné saját elképzelései szerint kialakítani és berendezni annak a Tháli-ház lakásai kifejezetten ajánlottak!"(...) A lakások emelt szintű, fűtés kész állapotban kerülnek átadásra, ízelítő a műszaki tartalomból: térfigyelő kamerarendszer, kerékpártároló, a hőszigetelés 15-20 cm vastag Drivyt hőszigetelő rendszerrel készül, 430 m2 parkosított védett belső udvar, fedett parkolóhelyek a belső udvarban, LED-es világítás a közhasználatú terekben, napelemes rendszer a közhasználatú terek energiaigénynek fedezésére , privát tárolók a pinceszinten kényelmes, halk gyorsliftek, műanyag 7 légkamrás 0,9 kw üvegezésű nyílászárók Roto szerkezettel,központi hőszivattyús fűtési rendszer egyénileg szabályozható hőmennyiség mérőkkel, padló fűtéssel, hűtés kiépítve, energiatakarékos megoldások használata, Garázs és tároló is vásárolható!"További képek és az eladó loft lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán!