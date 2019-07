Elindult az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása Győrben - fotók

Elindult az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása Győrben, amely az Audi A3 Cabriolet, a TT Coupé és Roadster, valamint az Audi Q3 után a legújabb győri modell. Elsőként egy harmatezüst színű Q3 Sportback gördült le a győri gyártósorról.Achim Heinfling, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke és Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja munkatársaikkal az első Audi Q3 Sportback mellett„Világszerte folyamatosan nő az SUV-k iránti kereslet, ezért is kiemelkedő jelentőségű számunkra, hogy az Audi Q3 után egy újabb Q-modellel bővült gyártási portfóliónk“, mondta Achim Heinfling, az AUDI HUNGARIA Zrt. igazgatóságának elnöke. „Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi Konszernben, hiszen jelenleg öt különböző modell készül ugyanazon a gyártósoron."Az Audi Q3 Sportback az Audi termékkínálatának első igazi kompakt crossover modellje, amely az Audi Q3 leghangsúlyosabb ismertetőjegyeit ötvözi a légies Coupé formával. Egyedi megjelenésének, sportos futóművének és hatékony, erőteljes meghajtásának köszönhetően kiemelkedő vezetési élményt nyújt minden terepen.Audi Q3 Sportback gyártása az Audi HungariánálAz Audi Q3 Sportback kezdetben egy benzin- és egy dízelmotorral választható: a 2.0 TFSI benzinmotor 169 kW (230 LE), míg a 2.0 TDI dízelmotor 110 kW (150 LE) teljesítményű. Mindkét motor Győrben, az Audi Hungariánál készül.A későbbiekben újabb erőforrások is megjelennek a kínálatban, köztük egy nagy teljesítményű dízel és egy belépő szintű benzines erőforrás, amely 48 V-os mild hibrid rendszerrel működik együtt.„Munkatársaink felkészültségének és gyártási folyamataink hatékonyságának köszönhetően tökéletesen sikerült integrálnunk az Audi Q3 Sportback-et járműgyártásunkba", mondta Les Zoltán, az AUDI HUNGARIA Zrt. járműgyártásért felelős igazgatósági tagja. „A legújabb modellünket is a tőlünk megszokott prémium minőségben fogjuk eljuttatni vevőinkhez világszerte."Audi Q3 Sportback gyártása az Audi HungariánálAz Audi Hungaria járműgyártásában jelenleg 4 000 munkatárs gyártja az A3 Cabriolet, a TT Coupé és Roadster, valamint a Q3 és Q3 Sportback modelleket. A győri autók világszerte több mint 90 országba jutnak el.