Elhozták az indiai életfilozófiát Győrbe

Középen a Jóga a mindennapi életben rendszer megalapítója, Vishwaguruji az előadókkal. Fotó: Májer Csaba József

Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket. Fotó: Májer Csaba József

Kumar Tuhin, India magyarországi nagykövete. Fotó: Májer Csaba József

A rendezvény főszervezője Lukács Eszter rektorhelyettes volt.

A Jóga a mindennapi életben rendszer magyarországi jelenlétének 40. évfordulója, az indiai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója, és Mahatma Gandhi születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferenciát a Széchenyi-egyetem az Indiai Nagykövetséggel karöltve.A rendezvényen jelen volt és előadást tartott a követői által Swamijinek, Vishwagurujinek szólított alapító, aki negyven éve létrehozta a Magyarországon is népszerűvé vált Jóga a mindennapi életben mozgalmat. Vishwaguruji két ENSZ ECOSOC konzultatív státuszban álló nemzetközi civil szervezet, a Jóga a mindennapi életben, és Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács elnöke. Köszöntötte a résztvevőket Kumar Tuhin, India magyarországi nagykövete és Swapnil Kothari, az indiai (Indore) Renaissance Egyetem kancellárja is. Magyar részről felszólalt Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Dancs Ferenc migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, a Parlament Kulturális Bizottságának alelnöke, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Fekete Dávid, Győr alpolgármestere. Az esemény főszervezője Lukács Eszter rektorhelyettes és az egyetem Nemzetközi Programok Központjának csapata volt.A tradicionális indiai szertartással kezdődött rendezvényen Földesi Péter rektor köszöntötte a résztvevőket a vendéglátó intézmény nevében. Elmondta, hogy India nagykövete már korábban is találkozott a győri egyetemen tanuló indiai hallgatókkal. Azóta a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében újabb indiai diákok csatlakozhattak a Széchenyi-egyetemhez, és a nemzetköziesítési folyamat a jövőben tovább fog bővülni. Földesi Péter megköszönte Swamiji-nek azt az erőfeszítést, amit a győri indiai közösség létrehozásáért tett. Kitért arra, hogy Gandhi öröksége, hatása az oktatásra napjainkban fontosabb, mint valaha.Kovács Károly, ahazai elnöke méltatta Vishwaguruji magyarországi tevékenységét. Elmondta, hogy könyveiből több mint félmilliót vásároltak meg magyar nyelven, és több millióan gyakorolták segítségükkel az elmúlt évtizedekben a jógát.Dancs Ferenc migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár a magyar-indiai diplomáciai kapcsolatokról szólva kiemelte, hogy India kultúrája és gazdag szellemisége mindig jelentős forrása volt a magyarországi tudásvágynak, és mind a mai napig az is maradt.Swapnil Kothari, az indiai (Indore) Renaissance Egyetem kancellárja Gandhi erőszakmentességre épülő életfilozófiájával kapcsolatban rávilágított arra, hogy az igazságtalan kritikát, támadást, provokációt tűrni kell. Ez az erő tesztje. Ha valaki méltósággal viseli az igazságtalanságot, akkor Isten láthatatlan keze mindig megvédelmezi. Gandhi alapvetően hét fő bűnt határozott meg. Ezek a kereskedelem erkölcs nélkül, a tudomány emberség nélkül, a politika elvek nélkül, a vallás áldozatvállalás nélkül, a tudás jellem nélkül, a gazdagság munka nélkül, a gyönyör lelkiismeret nélkül. Ez a hét fő bűn az alapvető oka a világ jelenlegi problémáinak is. A gandhizmus hasonló az Ájurvédához, a jógához, a meditációhoz. Ezek nem instant gyógymódok. Lassú, belülről fakadó gyógyulást garantálnak. A gandhizmus a lelket tisztítja, az akaraterőből megszületik a bátorság, a bátorságból megszületik a félelem nélküliség, a félelem nélküliségből pedig az örök boldogság.Kumar Tuhin, India magyarországi nagykövete összefoglalta a Gandhi születésének 150. évfordulójához kötődő hazai rendezvényeket. Megemlítette a Magyar Posta által kibocsájtott Gandhi emlékbélyeget. Megjelent egy Gandhi-antológia, szerveztek vegetáriánus ételfesztivált, kerékpáros programokat, fákat ültettek. Részletesen szólt a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról és kitért a felsőoktatási együttműködésre. Elismerését fejezte ki azért, hogy a Széchenyi István Egyetemen nőtt az indiai hallgatók száma, és ígéretet tett arra, hogy ezt a folyamatot a jövőben is támogatni fogják.Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, a Parlament Kulturális Bizottságának alelnöke, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és Fekete Dávid, Győr alpolgármestere egyaránt méltatták Gandhi eszményét. Kitértek arra, hogy az indiai befektetések száma öt év alatt csaknem megduplázódott hazánkban, és a harmincegy indiai érdekeltségű cég több mint ötezer embernek ad megélhetést.Vishwaguruji, a Jóga a mindennapi életben rendszer megalkotója felelevenítette azokat az időket, amikor először járt Magyarországon. Ez még a hetvenes években, a szocializmus időszakában történt. Vishwaguruji meg is lepődött, hogy mégis nagy példányszámban kiadták a könyvét, de nagyon örült, hiszen ez alapozta meg a későbbi sikereket, amelyek révén ma már az egész Kárpát-medencében működik a joga-központok hálózata. Ezután Vishwaguruji a joga mélységeibe avatta be röviden a közönséget. A beszédet követően a résztvevők kivonultak a könyvtar elé, a békefához, amit még 2014-ben ültettek Földesi Péter rektorral.Lukács Eszter rektorhelyettes, a konferencia főszervezője elmondta, hogy csak a Stipendium Hungatium program keretében csaknem húsz indiai hallgatója van a győri egyetemnek. Érdekesség, hogy Gauri Shankar Gupta, a korábbi indiai nagykövet is az egyetem angol nyelvű doktori iskolájának végzős hallgatója. A konferencia sikeres volt, még a tradicionális indiai vegetáriánus menü is nagy tetszést aratott, nem csoda, hogy a séf lett a nap egyik sztárja.„Győrben csaknem ötszázan járnak jógatanfolyamokra. Nagyon egészséges életformáról van szó. Magamon is észreveszem, hogy ha túl nagy a leterheltség, a jóga technikák, mint a lazítás, a meditáció, a légzőgyakorlat kiegyensúlyozzák mindazt a stresszt, amit egy átlagos, nyugati típusú munkahely okozhat" – mondta Lukács Eszter. A rektorhelyettes szerint India a keleti nyitás részeként, az egyetem nemzetköziesítésében Kínával együtt prioritást élvez.