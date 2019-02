Elfogadták Győr idei költségvetését - 17 milliárd jut fejlesztésre - fotók

Éles vitát hozott a hétfői győri közgyűlésen a 2019-es büdzséről szóló napirendi pont, a kormányoldal és az ellenzék nagyon nem értett egyet az előterjesztés megítélésében. A tárgyalást Borkai Zsolt polgármester (Fidesz–KDNP) vezette fel, aki úgy fogalmazott, hogy stabil költségvetést sikerült összeállítani, jelentős beruházásokkal. Párttársa, Fekete Dávid alpolgármester számszerűsítette is: csaknem 17 milliárd forint jut fejlesztésekre.Legnagyobbként a vásárcsarnokprojektet említette, de szólt a 800 milliós bölcsődefelújítási programról, a 2,5 milliárdos utca-, közvilágítás- és csapadékvízelvezető-rekonstrukciókról, valamint a 900 milliós újvárosi rehabilitációról is. Hozzátette: a város képes arra, hogy az iparűzési adó kulcsának kétszeri csökkentése után évi hatmilliárd forintot hagyjon a helyi gazdaságnál, illetve hogy a mintegy hatmilliárd forintos szolidaritási hozzájárulás révén támogassa az oktatást.Az egyik vitapontot éppen az utóbbi szám jelentette. Neupor Zsolt (Demokratikus Koalíció) azzal vádolta a Fidesz–KDNP padsoraiban ülőket, hogycsöndben vannak, amikor az állam a költségvetés tizedét kitevő összeget von el. Szerinte a szocialista városvezetés idején 1,2–1,4 milliárd forint esetén is nemzethalált kiáltottak. Pollreisz Balázs (Magyar Szocialista Párt) további kritikákat fogalmazott meg: az általa csak Mesevárosok Programnak titulált Modern Városok Program beruházásai csúsznak, a kampányt szolgálja a nyárzáró koncert 115 millió és a városi kiadványok 31,5 millió forintja, városüzemeltetésre pedig annak ellenére csak 875 millió forintot terveztek be, hogy tavaly majdnem egymilliárddal többet költöttek erre. Juhász István (MSZP) nehezményezte, hogy a megígért Kuopio parki parkolólemez nem is szerepel a költségvetésben.A felvetésekre többen is reagáltak a kormánypárti képviselők közül. Fekete Dávid azt mondta, hogy a nyárzáró koncertet nem tudják decemberben megtartani, s nem tudják előre megmondani, hogy a városüzemeltetési tételek közül mennyit kell majd szúnyoggyérítésre vagy hóeltakarításra fordítani. Borsi Róbert azt jegyezte meg, hogy az ellenzék tüntetésekkel kampányol. A szolidaritási hozzájárulásról szólva elmondta, hogy a másik oldalon rengeteg állami támogatás érkezik az önkormányzathoz és a helyi cégekhez. Dézsi Csaba András azt fűzte hozzá: a baloldali kormányok úgy vontak el pénzt a várostól, hogy pluszfeladatot adtak, s az önkormányzat rendre hitelfelvétellel kellett számoljon, most pedig az állam feladatot, s így költséget vett el Győrtől az oktatás átvételével. Ő megköszönte az ellenzéki bírálatokat, mondván azokra is szükség van, Somogyi Tivadar alpolgármester viszont nagyobb felkészültséget kért az ellenzéktől.Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program polgármesteri biztosa azt mondta: a 18 projekt közül 12 vagy támogatási szerződéssel vagy kormányzati elrendeléssel rendelkezik, és folyamatosan zajlanak az előkészítések. „Ennél gyorsabban jogszerűen nem lehet dolgozni" – vélekedett.A közgyűlés 18 igen szavazattal, hat nem ellenében elfogadta a költségvetést. A szocialisták – többek között győri bérelem bevezetését, népkonyhákés CT-MR diagnosztikai központ kialakítását, bérlakás- és idősotthon-építést tartalmazó – módosító indítványát elutasította testület.A grémium döntött arról is, hogy 2020-ra pályázatot ír ki a helyi buszközlekedésre, miután az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-velkötött szerződés az év végén lejár. Borkai Zsolt polgármester közölte: ha nem találnak külső – például uniós – forrást járműbeszerzésre, akkor az nagyon fog fájni a költségvetésnek. Jelezte, hogy újra megvizsgálják, mibe kerülne, ha az önkormányzat saját maga végeznél ezt a szolgáltatást. A lehetőségek megvizsgálására munkacsoport létrehozását jelentette be, amelyben politikai szereplők és szakemberek egyaránt lennének. Neupor Zsolt felszólalásában azt hangoztatta: nem nagyon képzelhető el más megoldás, mint hogy a város beszáll gépjárműpark finanszírozásába. Fodor Roland (Jobbik) saját buszvállalat létrehozása mellett tört lándzsát.A közgyűlés kitüntető címekről is döntött. A március 15-i díszközgyűlésen díszpolgári címet kap prof. dr. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos-igazgatója, Jámbor László, a Kölcsey-iskola igazgatója, valamint az Agrofeed kft. két ügyvezetője, Csitkovics Tibor és Szekeres István. Pro Urbe Győr díjat dr. Báthy Andrásné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Magyarországi Regionális Központjának vezetője, Róth Kálmán, a Győri ETO Kézilabda Club utánpótlásbázisának szakmai igazgatója és Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat vezetője vehet át.