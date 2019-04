Életmentő teniszezők Győrben - A Kiskarácsony, nagykarácsony ritmusára végezte a mellkasnyomást

Künszler Béla és Kozma Szabolcs. Sohasem felejtik a szerencsésen végződött történteket. Fotó: Mészáros Mátyás

Azért sikerült megmenteni, mert rögtön elkezdték újraélesztését. Túlélte, s most alapítványt hoz létre, hogy minél többen megtanulják az életmentő mozdulatokat.„Bélám megmentője" – így írta be a telefonjába Lilla magazinunk tehetséggondozási szakértőjének, Kozma Szabolcs gyógypedagógus-logopédusnak a nevét az asszony, akinek férjét a teniszpályán az ott lévőkkel együtt megmentette. Az újraélesztésre szorulót is sokan ismerik, ugyanis Künszler Béla korábban az áramszolgáltató vezetője volt. Február elején a gyors segítség révén élte túl az infarktust.Két hónap után azért akart lapunknak beszélni a neki elsősegélyt nyújtókkal együtt a történtekről, mert szeretnék példájukkal minél többekhez eljuttatni az üzenetet: merni kell szívmasszázst adni!Felnőtteknél gyakori a hirtelen szívleállás és ilyenkor az első percek létfontosságúak: ha rögtön segítséget kap a beteg, életben maradására, a neurológiai károsodások nélküli gyógyulásra sokkal nagyobb az esély.Fotónk kedvéért a napokban a történtek helyszínén, a Marcal Teniszcentrumban találkozott újra Künszler Béla és felesége Kozma Szabolccsal és az intézmény dolgozóival. Felelevenítették a drámai, de szerencsésen végződő eseményeket, így mindegyiküknek könnyebb azokat feldolgoznia.„Még egy utolsó szerva, aztán megyünk" – mondtam a teniszpartneremnek. Fel akartam dobni a labdát, de észrevettem, hogy a szomszédos pályán Béla mozdulatlanul fekszik a földön, arccal lefelé. Eleshetünk a salakon, de gyanús volt, hogy másról van szó. Eldobtam ütőt, labdát és odaszaladtam, megfordítottam. Kerestem a pulzusát, kiáltottam, hívjanak mentőt és elkezdtem az újraélesztést szolgáló mozdulatokat – mondta el Kozma Szabolcs.Ugyan gyakorlatban nem tanulta az újraélesztést, de tudta, hogyan kell csinálni. Igyekezett szabaddá tenni a légutat és végezte a mellkasnyomást a Kiskarácsony, nagykarácsony ritmusára. Telefonon keresztül a mentődiszpécser irányította.Magas, erős testalkatú, így hosszan bírta a fárasztó mozdulatokat. Aggódó tekinteteket látott maga körül és az villant át az agyán, ez az egyetlen esélye a férfinak, nincs vesztenivaló. Aztán egy edző, majd egy másik teniszező felváltotta. Ám a mentők megérkezése után is szükség volt Szabolcsra, fogta Béla kezét, mikor bekötötték az infúziót, emelte, amikor a hordágyra tették. Ez mintegy háromnegyed órával azután volt, hogy összeesett.Fontos kiemelni: a helyszínen lévők mind igyekeztek segíteni. Már Béla eszméletvesztését is észrevették a sportcentrum dolgozói, képernyőn látták, hogy odaugrott hozzá Szabolcs és ők is odasiettek. Vitték a defibrillátort is, amit két hónappal azelőtt adományok révén tudtak beszerezni. Ezt is alkalmazták a mentők kiérkezése előtt, de hamar meghallották a szirénázást, gyorsan jött a szakértő segítség.– Akkor nyugodtam meg, amikor a mentők monitorra kötötték Bélát és azon nem egy egyenes vonal jelent meg, hanem ritmusosan hullámhegyek, -völgyek mutatták az életjeleit. Az még jobb volt, amikor meglátogattam a kórházban és a hálája kifejezése mellett azon viccelődött, lehorzsolódott a bőr a mellkasán, ez a nyoma, hogy segítettünk rajta – idézte fel Szabolcs, aki a történtek után ismerte meg a férfi feleségét.– A mentősök és a kardiológián is mondták: azért élte túl a súlyos infarktust a férjem, mert rögtön elkezdték az újraélesztését. A teniszezőknek köszönhetem, hogy megint csibészes a tekintete. Ők és aztán a profi segítők sem adták fel egy pillanatra se a küzdelmet, az őrzőangyalai voltak. Már elmúlt hetven, ezért orvosai szerint az is fontos volt túlélése szempontjából, hogy sportolni szokott és sétálni Soma kutyával – mondta el Künszler-Szabó Margit, akitől megtudtuk, párjának nagy meccset kellett játszania.Szívkatéterezést végeztek rajta és közben is újra kellett éleszteni. Kitartására, családjára is nagy szüksége volt, de már sétál, gyógytornára jár. Reméli, ha megerősödik, egyszer Szabolccsal is teniszezhet.Kozma Szabolcsnak azért is lehetett lélekjelenléte a szívmasszázshoz, mert tanult anatómiát és gyerekeknek többször elsősegélyt nyújtott epilepsziás roham, vérzés, ájulás esetén. Most meg akarja tanulni az újraélesztést gyakorlóbábun; megszervezzük neki. Ez kell ahhoz, hogy élesben kisebb legyen az esélye annak, hogy lefagyjon, aki segíteni tudna.Künszler-Szabó Margit is azt írta az életmentő teniszezőknek címzett, a sportcentrumban kifüggesztett köszönőlevelében, hogy kér mindenkit, mondja el környezetében, mekkora jelentősége van azoknak az ismereteknek, amelyek életet menthetnek.