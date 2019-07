Életmentés a győri Aranyparton: egyetemista és orvos élesztette újra a vízben összeesett férfit

Klimkó-Szabó Antal. A huszonhárom éves strandfelügyelő idézi fel a történteket: a később bajba jutott férfi a barátjával együtt ment be a vízbe, az életmentő csónakhoz közel. Átúsztak a túlpartra (ez körülbelül 50 méter lehet – a szerk.), majd onnan vissza. Elérték a partot, talán bokáig állhattak a vízben, amikor az illető szólt állítólag, hogy rosszul van. Abban a pillanatban előrebukott, fejjel a vízbe.

Klimkó-Szabó Antal a második nyarán dolgozik az Aranyparton diákmunkában. Az egyetemista rekreációszervezés szakon tanul, jó eséllyel az egészségügy felé vezet majd az útja. Strandfelügyelőként természetesen egészségügyi vizsgát tett, ennek része az újraélesztés is. Élesben nem kellett eddig ezt a tudását kamatoztatnia, egészen 2019. június 30-án 18 óra 5 percig. Ekkor esett össze előtte egy férfi.A huszonhárom éves strandfelügyelő idézi fel a történteket: a később bajba jutott férfi a barátjával együtt ment be a vízbe, az életmentő csónakhoz közel. Átúsztak a túlpartra (ez körülbelül 50 méter lehet – a szerk.), majd onnan vissza. Elérték a partot, talán bokáig állhattak a vízben, amikor az illető szólt állítólag, hogy rosszul van. Abban a pillanatban előrebukott, fejjel a vízbe.

A strandfelügyelő bódéja szerencsére közvetlenül ott van, ahol az eset történt. Klimkó-Szabó Antal azonnal a segítségére sietett, egy másik férfival kihúzták az életjeleket már nem mutató férfit a vízből. Ebben a pillanatban szaladt hozzájuk egy orvos, akiről egy szemtanú így írt: „Külön elismerésem annak az orvosnak, aki a két ikerlánya mellől szaladt segíteni az újraélesztésben a győri Aranypart II-n! Remélem, sikerrel jártak. Mielőbbi jobbulást kívánok a bajba jutott férfinak, és köszönet a hősiesen küzdő mentősöknek és a dokinak!"



Próbáltuk kórházi berkekben megtalálni az orvost, tegnapig nem sikerült, de a fiatal életmentő is azt állítja: óriási segítség volt, hogy a szívkompressziót az orvos végezte, neki a lélegeztetés volt a feladata, amíg a mentők nem értek a helyszínre.



A kikapcsolódni vágyók azokat a strandokat vegyék igénybe, ahol jelen vannak képzett életmentők. Ez néhány perc alatt megtörtént, s onnan kezdődött a küzdelem a szív újraindításáért, az állapot stabilizálásáért. Hosszú percek teltek el, végül fél óra után lehetett kimondani, hogy a szívritmus visszatért. Kórházba szállították a férfit; prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos igazgatója tegnap azt mondta: a körülményekhez képest stabil a beteg állapota, de az intenzív osztályon még lélegeztetik. Hogy maradványtünetekkel kell-e számolni, mindig az ébresztés során derül ki. Most is így lesz, de a válaszra egyelőre várni kell.

Arra viszont nem, hogy sokadszor is felhívjuk a figyelmet a fürdőzés veszélyeire. Nyilván nagyon ritka – szerencsére – az ilyen eset, mégis: a bányatavak, szabad vizek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, mint a kiépített strandok. A kikapcsolódni vágyók azokat a strandokat vegyék igénybe, ahol a többi között lehet zuhanyozni, és jelen vannak képzett életmentők. S bár itt felnőttről volt szó, de akkor is: a hat éven aluli vagy tizenkét évesnél fiatalabb, úszni nem tudó gyermekek csak szülői felügyelettel mehetnek a vízbe. A folyóvizekben az alattomos sodrás, örvény is veszélyt jelenthet. Végül pedig: a fürdőzők kerüljék az alkoholfogyasztást, hiszen ittas állapotban könnyen vízbe lehet fulladni.