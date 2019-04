Életet mentett a győri buszsofőr - jelentkezett nálunk az idős utas

Losonczi Pálma

Ebben a megállóban, erre a buszra próbált felszállni 3 héttel ezelőtt a megmentett Horváth József. Fotó: B. A.

A cikk megjelenése után jelentkezett nálunk a 75 éves, megmentett férfi, a győri Horváth József, hogy megköszönje Dombi Ádám, a mentők, az orvosok és a megmentésénél segédkező diáklány, Losonczi Pálma segítségét.„Ha nem haragszanak, nem szeretnék már ezzel kapcsolatban szerepelni" – mondta megkeresésünkre szerényen az ÉNYKK által kitüntetett, 26 éves buszsofőr. „De üzenném a kedves utasnak, hogy sokat gondoltam rá, remélem, hogy jobban van és gyógyulást kívánok neki."Ugyanezt mondta Losonczi Pálma is, ő volt az a 18 éves, Móra-iskolás diáklány, aki egyetlen utasa volt március 21-én hajnalban a 19-es járatnak.Az esetről írtunk: az idős férfi felszállt, megbotlott, lábából utána ömleni kezdett a vér. Ha a mentőt hívó sofőr nem szorítja el az eret, el is vérzik Horváth József.– Nulladik órára mentem. Elöl ültem, a Szigethy Attila úton láttam megbotlani a bácsit – meséli az eddig ismeretlenül maradt diáklány, az érettségi előtt álló Losonczi Pálma.– A sofőr leültette, a vajszínű nadrágon átütött a vér, minden véres lett. Nem láttam még ilyet, azt hittem, el fogok ájulni. Odaléptem, hogy segíthetek-e, fogtam a fejét. A bácsi magánál volt, de kezdett gyengülni. A sofőr kérésére lementem, hogy jelezzek a mentőknek. Végül nem értem be az órára, javító matekdolgozatot kellett írni és lekéstem az elejét.– De aznap így is inkább a buszon történteken kattogott az agyam, hogy mi lehet a sérülttel? Aztán a következő kedden azt hittem, nem hiszek a szememnek, ugyanazon a tizenkilences járaton ült, a nulladik óra előtt.– Tényleg láthatott kedden a hölgy – felelte nekünk derülve a megmentett utas, Horváth József.– Mindennap megyek a vásárcsarnokba, a tizenkilences vagy a tizenhetes busszal, amelyik előbb jön. A baleset után három-négy napig pihennem kellett, de azóta reggelente hatkor nekiindulok. Mindig tudom, mit fogok venni, így a hat óra negyvenes buszon már fent is vagyok a nagy szatyorral, a Szigethy Attila úton. Ahogy aznap is tettem volna. Máskor az egész délelőttöt a konyhában töltöm, imádok főzni. Hát aznap másképp alakult.– Sajnos – bár magamnál voltam – nem láttam a hölgyet, aki mögöttem fogta a fejemet. A sofőrt igen, csak nem jó az arcmemóriám, ezért nem emlékszem, hogy azóta találkoztam volna vele a buszon. Nagyon köszönöm nekik is, a mentőknek, orvosoknak, amit értem tettek – mondja a 75 éves győri férfi, a GYÁÉV volt szerkezetlakatosa. A nyugdíjas – amint jelezte – mindenképp megkeresi telefonon és a Facebookon a két fiatalt.– Jár az újság, de szombat reggel még nem volt a kezemben, ezért lent a kisboltban szólt nekem az ismerősöm: „Nem te voltál az az utas, akit megmentett a buszsofőr?"– Igazából nem megbotlottam, hanem visszacsúsztam az alsó lépcsőről és az éles fémbe ütöttem a lábam. Nem fájt, de meglepődtem a vértől. Pánikba sem estem. Utóbb persze tudom, hogy meghalhattam volna, de akkor már megnyugodtam, amikor láttam, hogy jönnek és ellátnak. Aztán bevittek a sürgősségire, megműtöttek, épp tegnap szedték ki a nyolc-kilenc varratot – mutat a lábára.A lába tizenöt éve visszeres, ez okozta a bajt: a bőre vékonysága miatt korábban is vérzett már komolyabban, akkor a lakásában esett el. Most viszont ütőeret sértett fel a lépcső – mondta Horváth József, akit a műtét után hazaengedtek.– A lakótársam hozott el, eltolt a liftig és pihentem egész nap. Szóval ahhoz képest, hogy hat óra negyvenkor estem el, fél tizenkettőre már otthon is voltam. Utána persze csak pihentem. Bevallom, a betegségekhez mindig optimistán álltam, ha valami ellen nem tehetek, akkor nem segít, ha az ember nyafog és kétségbeesik. Sokkal könnyebb átvészelni, ha nem foglalkozom vele. Volt ennél nagyobb bajom is, a vastagbelemből rosszindulatú daganatot vágott ki kétezer-hétben a Kofi doktor. Akkor is fejben döntöttem el, hogy nem sajnálom magam, nem törődöm a betegséggel. Ennek tizenkét éve és itt vagyok. Most meg rosszul érezném magam, ha délután nem sétálgathatnék egyet, délelőtt meg nem mehetnék a csarnokba a tizenkilences vagy a tizenhetes busszal.