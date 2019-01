Életet mentett a győri biztonsági őr a Baross úton

A népszerű óriáskerék és környéke kedvelt célpontja a sétálóknak az ünnepek múltán is. A szolgálat alatt, a pihenő időben Ágoston Balázs a Baross út végén található bolthoz indult, hogy élelemhez jusson. Mikor a könyvtár kapujához ért, kétségbeesett nő futott oda hozzá, tudva, a patentos őrökhöz bármilyen vészhelyzetben fordulhatnak - olvasható a vagyonvédelmi cég"A férjem, rosszul van, segítsen, meghal" - kezdte húzni a vagyonőrt a járókelőkön át közvetlenül a könyvtár bejáratához. A patent őre akkor vette észre a földön fekvő férfit. Azonnal mellé térdelt. A pulzusát nézte, vizsgálta. Közben a szintén a helyszínre érkező fiatalok telefonján hangosítva jelentkező Országos Mentőszolgálat diszpécserével is beszélt."A feleségtől megtudtam, hogy epilepsziás a férje és érrendszeri problémái is vannak. Ezt is elmondtam a mentősök diszpécserének" - emlékszik vissza a január 4-én történtekre Ágoston Balázs. Majd így folytatja: "elmondtam a diszpécsernek, hogy lilul a száj, hogy nincs pulzus, szerintem nem lélegzik, s lehet szívinfarktusa is van. Ekkor kaptam az utasításokat, mit tegyek. A két diák tartotta a telefont, én pedig tettem, amit kell. Stabil oldalfekvésbe helyeztem a férfit, felemeltem a fejét, hátrahajtottam és kisvártatva újra levegőt vett."Az életmentés sikeres volt. A percek alatt a helyszínre érkező mentősök is elismerően szóltak a patentos őr és az őt segítő diákok lélekjelenlétéről.