Életet ment - defibrillátort helyeztek el Pannonhalmán - fotók

Az életmentés első öt lépése.

Molnár Roland átnyújtja a defibrillátort Bagó Ferencnek.

Közösségi összefogás révén lett defibrillátora a megye egyik legfiatalabb városának. A pannonhalmi iskolások hamarosan a helyi mentőktől sajátíthatják el az életmentés lépéseit.

Az ötletgazda Farkas Zsuzsanna, a helyi Művelődési Ház munkatársa volt. "A közelmúltban a Pannon Esték előadássorozat vendége Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője volt. Ő beszélt arról, hogy minden másodperc számít hirtelen szívmegállásnál, illetve milyen sok ember köszönheti az életét defibrillátornak hazánkban. Mivel az Évszakok Fesztivál keretein belül négy olyan rendezvényünk is van évente, amikor több ezren érkeznek a városközpontba, nyugodtabban alszunk, hogy van defibrillátor a Fő teren" - hallottuk Farkas Zsuzsannától.A közösségi összefogás erejét mutatja, hogy pár hét alatt eljutottak az átadásig. A pannonhalmi önkormányzat mindenben támogatta a törekvést, míg egy helyi cég, a Loland Kft. segítette a közel egymillió forint értékű műszer beszerzését. A defibrillátor dobozát az egyik helyi bolt falára erősítették. Az üzlet tulajdonosa, Szilveszter András rögtön a jó ügy mellé állt."Azt kívánom, hogy soha ne kelljen használni a készüléket. Ha mégis vészhelyzet áll elő, életet menthet a defibrillátor. Ez a tudat növeli a rendezvényeink biztonságát, a hétköznapokban is bármikor jó szolgálatot tehet az eszköz" - hangsúlyozta Bagó Ferenc, a város polgármestere. "Pannonhalma fiatalos város, kedvelt kirándulóhely. Idén tavasszal alig akadt hétvége, amikor ne álltak volna hosszú kocsisorok a központban. Sokan látogatnak hozzánk, szükség van a defibrillátorra. Ezért álltunk első szóra a kezdeményezés mellé" - mondta Molnár Roland, a Loland Kft. ügyvezetője. A defibrillátor olyan dobozt kapott, ami -15 fokig garantálja a készülék működését. Zord hidegben az eszköz akkumulátorát veszélyezteti a kemény fagy.A pannonhalmi mentők is a komoly segítségét nyújtanak a projektben. "Részt vettünk az előkészületekben, illetve az elkövetkező hetekben a pannonhalmi általános iskolásoknak tanítjuk az újraélesztés lépéseit és a városnak adott defibrillátor használatát" - közölte Horváth Vilmos, a pannonhalmi és veszprémvarsányi mentőállomás vezetője. A közelgő pannonhalmi rockmajálison (ápr. 30.) a helyi mentők minden érdeklődőnek szívesen mutatják, magyarázzák a defibrillátor használatát a Fő téren.Ez azért kulcsfontosságú, mert hirtelen szívmegállásnál a túlélés esélye percenként 7–10 százalékkal csökken. Nem szabad tehát várni a mentők érkeztéig. Ha nem sokkol bennünket a nehéz helyzet, talpraesetten, tudatosan cselekszünk, akkor "visszaadhatjuk" embertársunk életét.