EKF 2023 - Veszprém nyerte a pályázatot, Borkai Zsolt büszke a győriek összefogására

- A zsűri döntését Aiva Rozenberga , a testület elnöke jelentette be. A három pályázó közül Veszprém nevét mondta, mire a veszprémi küldöttség üdvrivalgásban tört ki - a másik két jelöltnek csak a gratulálás lehetősége maradt.Aiva a döntés kihirdetése előtt hangsúlyozta: mind a három város megérdemelte volna, hogy viselje a címet 2023-ban.Még a döntés ismertetése előtt megszólaló Zupkó Gábor , az Európai Unió magyarországi képviseletének vezetője arról beszélt, hogy maga a pályázat készítése olyan fantasztikus energiákat szabadított fel mind a három helyen, amelynek biztosan lesz eredménye a jövőben. Borkai Zsolt győri polgármester a Kisalföldnek elmondta, büszke arra, hogy ilyen jó pályázatot sikerült alkotni városi összefogással, ő is kiemelte, hogy annak elemeit megvalósítják majd a jövőben, erre garancia többek között, hogy számos fejlesztés - például az új hangversenyterem, konferenciaterem - szerepel a Modern Városok programban.Borkai Zsolt hozzátette: ilyen egy verseny, amelyben van győztes, és vannak vesztesek - sportolóként is állt mindkét oldalon. Győr polgármestere legvégül pedig gratulált Veszprémnek.

Korábban írtuk:

- A nemzetközi zsűri döntése értelmében Veszprém nyerte a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázatot - hangzott el a budapesti Művészetek Palotájában tartott sajtótájékoztatón pénteken délután.A nyertest étkörös pályázat során választottá ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tavaly februárban jelentette meg a felhívást, amelyre a 2017. decemberi határidőig heten jelentkeztek: Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém. A beadott pályamunkákat független nemzetközi zsűri értékelte februárban: ét tagot a szaktárca, tízet pedig az Európai Parlament, az Európai Taná és a Régió Bizottsága jelölt (utóbbiak özül végül csak kilencen vettek részt a munkában).A grémium az első fordulóban arról döntött, mely pályázó kerülnek a szű ített listára, azaz jutnak tovább a végső, második fordulóba. Debrecen, Győr és Veszprém találtatott a legjobbnak, így e három megyeszékhely egészíthette ki írásos pályázatát a i határidőig. Az elmúlt napokban a zsűri több tagja az Európai Bizottság és a minisztérium épviselőinek íséretében egy-egy napos látogatást tett a talpon maradt kandidálóknál. A három város saját pályázatáról ütörtö ön mutatott be prezentációt Budapesten. A zsűri mindezek figyelembe vételével hozta meg döntését.