Együttműködési megállapodást kötött a győri jogi kar a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesülettel

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit és Dr. Boros Anita írta alá a megállapodást.

A workshop levezető elnöke Dr. Váczi Péter, a KEJE tagja, a Széchenyi-egyetem oktatója volt.

Köszöntőjében Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit örömtelinek, támogatandónak nevezte, hogy együttműködési megállapodások jöjjenek létre az újonnan alakult Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a jogi karok között.„Hiszen ez egy olyan keret, ami lehetőséget ad közigazgatási eljárási jogi kutatások, szakmai tapaszlatcserék megvalósítására. A közigazgatásban dolgozó gyakorló jogászok és a közigazgatási jogot, alkotmányjogot oktatók szorosabban együttműködhetnek, és hallgatóink is élvezhetik ennek előnyeit. A közigazgatási szféra az egyik legfontosabb terepe diákjaink szakmai gyakorlatainak – mondta a dékán, megköszönve a megyei kormányhivatalnak az ehhez nyújtott gördülékeny támogatást.„A jogi felsőoktatás és a közigazgatás céljai közösek az utánpótlásban. Olyan szakembereket kell képeznünk, akik a gyakorlatban tudják érvényesíteni a jogállamisághoz, a közérdekhez és a közszolgálathoz kötődő követelményeket és elveket. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy diákjainkat ezekkel az ismeretekkel és elvárásokkal felvértezzük. A végzett joghallgatók több mint harmada a közigazgatásban helyezkedik el. Örülünk annak, ha a közigazgatás fogadja őket, és kellő ismeretanyaggal, hasznosan tudják szolgálni a közérdeket és a közjót – hangsúlyozta a dékán.és aközötti egyműködési megállapodást Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit és Dr. Boros Anita írta alá. Az egyesület elnöke, aki egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményvezetője is, köszöntőjében elmondta, hogy egyesületük a közigazgatás mindennapi működésével foglalkozik. A jövőben úgynevezett tematikus évek megszervezését tervezik ágazati eljárásügyi konferenciákkal, rendezvényekkel. Ide tartoznak például az építés hatósági ügyek, a kiemelt beruházások kérdésköre, a közbeszerzések, a versenyjog, a szociális igazgatás, valamint a fogyasztóvédelmi és kereskedelmi eljárások.A felnövekvő generációkat, az egyetemi hallgatókat is megszólítja az egyesület. Álom az államban címmel hirdettek például országos rajzpályázatot általános iskolásoknak. Az egyetemistáknak pedig jogesetmegoldó versenyt rendeztek.A szakmai napon az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatait vették górcső alá a kormányhivatalok, járási hivatalok, városi hatósági főosztályok szemszögéből, és szakmai konzultációt, kerekasztal-beszélgetést tartottak az érintett területek vezetőinek részvételével.