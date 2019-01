"Egyszer csak ott voltak előttünk..." - megszólaltak a bőnyi baleset túlélői

Hétfőn olvashattak a szombati tragikus balesetről, amelyben (ez volt cikkünk címe is) Két tizennyolc éves fiú halt meg Bőnynél. A baleset vélhetően azért következett be, mert a Volkswagen, amelyben a tinédzserek ültek, áttért a szemközti forgalmi sávba, s a szembe jövő Seattal ütközött. Ebben ült a 38 éves férfi és a 25 éves fiatal nő, mindketten súlyosan sérültek.Prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos igazgatója hétfőre már kijelenthette, hogy a női utas (ő sérült súlyosabban) is túl van az életveszélyen, hasi sérülése miatt műtéten esett át.A hölgy törött keze is hetekig-hónapokig tartó rehabilitációt feltételez, de az állapota stabil. Tegnap már „sima" osztályra kerülhetett a szubintenzívről, ahogy az autót vezető szerelme is a traumatológián – ő kulcscsonttörést szenvedett. Név nélkül ugyan, de elmondták, mit láttak, mit érzékeltek a szörnyű balesetből.Munka után bevásároltak Győrben, megálltak még egy gyorsétteremnél, s indultak haza. Várták az estét, ami jónak ígérkezett. Előszületésnapot tartottak ugyanis a barátokkal, a férfi volt az ünnepelt, aki azonban megfontoltan vezetett hazafelé, mert nyilvánvaló volt, hogy az út a havazás után még csúszós, latyakos. Már majdnem hazaértek, amikor egy töredék másodperc alatt eléjük vágódott a Bőny felől Győr irányába tartó Volkswagen...

Nyilvánvaló volt, hogy az ütközés elkerülhetetlen. Láttam a fiúk arcát is. Ilyen helyzetben – épp emiatt – nincs jó döntés, a kormányt jobbra rántottam, hogy ne a mellettem ülő szerelmem sérüljön jobban, hanem én"

A lány is túl van az életveszélyen, de súlyosan sérült és mindenre emlékszik. Fotó: H. Baranyai Edina.

– mondta a kórházban a férfi.Megrázó elképzelni, hogy a csattanás utáni síri csöndet a sofőr kétségbeesett szavai szakítják meg. Az, ahogy hangosan, szinte kiabálva tudakolja: szerelme él-e, magánál van-e? Egyikük sem veszítette el az eszméletét, a fiatal nő pontosan vissza tudja idézni – szintén a kórházi ágyán fekve –, hogy szerelme óriási lélekjelenlétről tanúságot téve, azonnal hívja a mentőket. A férfi elmondta, hogy utasa a kezén kívül a hasát fájlalja, ezért a mentésirányító szólt nekik, a fiatal nő ne szálljon ki az autóból, ne mozduljon, míg megérkezik a segítség.Közben megállt egy másik autó is, annak sofőrjét kérte meg a sérült férfi – aki vállával valahogy ki tudta nyitni a saját kocsijának deformálódott ajtaját –, hogy a mentőknek válaszoljon: a másik autóban a fiúknak van-e a légzése, biztosított-e a légút. A választ sajnos azóta tudjuk.Onnantól aztán, hogy a mentők a helyszínre értek, a sérültek jó kezekbe kerültek. A lányt megműtötték, s a férfi állapotát is 24 órán át figyelték a traumatológia szubintenzív részlegén. Minden bizonnyal a férfi hagyhatja el előbb a kórházat, de a törése neki sem fog azonnal begyógyulni, mint ahogy a lelki traumát is fel kell dolgoznia.

Egy halálos baleset résztvevője voltam, ami megrázó annak is, aki vétlenül sodródik bele. Higgyék el."

Igen: egy ilyen balesetet mindenkinek nehéz feldolgozni és túlélni, ráadásul mindenhol vannak családtagok, rokonok, akik – ahogy most is – gyermeket gyászolnak, apáért aggódnak. Legyen ez ismételten intő jel és figyelmeztetés mindannyiunk számára, akik autóba ülünk. A meteorológia szerint ma és holnap is havazni fog, az utak ismét csúszóssá válhatnak.De nem kell rossz viszonyoknak sem lenniük – két héttel ezelőtt kísértetiesen hasonló baleset történt Győrszemere közelében: ott végül hárman haltak meg (mindannyian húsz-harminc éves fiatalok), s ugyanennyien sérültek meg. Egy család két gyermeket veszített el (Szenteste lelték halálukat – Kisalföld, 2018. december 27.), s a harmadik testvér is súlyosan megsérült. Őt jelenleg is a Petz-kórházban ápolják, végtagtörései miatt műteni kellett, ott fekszik, ahol a mostani baleset vétlen sofőrjét is eddig kezelték. A december végi baleset vétlen elszenvedői is egy harmincas-negyvenes éveikben járó pár tagjai voltak, ők valamivel szerencsésebben megúszták: zúzódásokkal.A karácsonyi tragédia néhány nappal később vett még drámaibb fordulatot, amikor a harmadik sérültről – az egyik halott testvér szerelméről – is ki kellett mondani, hogy agyhalott. A gépekről lekapcsolták a húszéves Olimpiát, s a Romániából Győrbe érkező szülőknek csak az a fájdalmas feladat maradt, hogy lányukat hazavigyék és eltemessék.Ez vár most a két 18 éves fiú szüleire is.