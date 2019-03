Egymilliárd forint a győri sportra

Az Audi-ETO sorozatos trófeákkal szolgálja meg azt a támogatást, melyet a város nyújt a női kézilabdacsapatnak.

Győr idén több mint 1,1 milliárd forintot költ élő sportra. Ebből reklámszerződés megkötésével 188,2 millió jut a kiemelten támogatott sportágakra, a női kézi-, a női kosárlabdára, valamint az úszásra. A pályázati úton támogatott sportszervezetek – kiemelt és nem kiemelt sportágak egyaránt –, valamint az utánpótlás-nevelést végző alapítványok között 299 millió forintot oszt szét a város. (Ezt alább részletezzük.)Az eredményes versenyzők támogatására 5, a sportszervezetek rendezvényeinek támogatására 10 millió forint jut. A kiemelten támogatott sportszervezetek (Audi-ETO, ETO-SZESE, Győri Úszó SE, Győri Atlétikai Club) létesítményhasználatára, vagyis az Audi-aréna, a Magvassy-csarnok, az Aqua Sportközpont, az Olimpiai Sportpark és a Kálóczy téri sporttelep üzemeltetésére 282 millió forintot költ el a város.Az egyéb sporttámogatás keretösszege 54,4 millió forint, ami így oszlik meg: a fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján 4 millió, a szeniorsport támogatására 3,5 millió, a diáksport, az óvodás-sportfoglalkozások és -rendezvények támogatására 15 millió, a tömeg- és szabadidő-sport-programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására 31,9 millió forint.A pályázati úton támogatott sportszervezetek közül idén is a Győri AC kapja a legtöbb pénzt, 80 millió forintot. Ebből az atléták 17, a tornászok 13,55, a teniszezők 13,2, az evezősök 12, a cselgáncsosok 10,7, a birkózók 8,9, a kerékpárosok 3,65, míg a súlyemelők 1 millió forintban részesülnek. Ez az összeg tavaly is így oszlott el a szakosztályok között. A működésre azonban idén 19 helyett 24 millió forint jut.A győri Graboplast VSE összesen 47 millió forint városi pénzből gazdálkodhat, 44-et a kajak-kenu, 2-t a vízilabda, 1-et pedig a szinkronúszás kapott.A gyirmóti labdarúgásra a tavalyi 40 helyett 20 milliót ad a város ebből a keretből, a Győri ETO KC női kézilabdázóit ezúttal is 30 millióval támogatja.A Győri Úszó SE támogatása 15 millió forint, míg a Széchenyi ESE szakosztályai 14 millió forintot kapnak. Ebből 8,5 a férfi kéziseké, 3 a kosarasoké és 2 a röplabdásoké, a maradékon az asztalitenisz, a női kézilabda és a triatlon osztozik.Az ESK Ménfőcsanak – mely futball- és tekeszakosztályt tart fenn – 8, az Üstökös utánpótlás-labdarúgóműhely 6,5, a győrszentiváni futball 4 millió forinttal számolhat a városi büdzséből. Csakúgy, mint egy évvel ezelőtt.A „milliomosok" táborához tartozik még a Gladiátor SE (ökölvívás, 2,7 millió), a Győri LK (lövészet, 2,5 M), a Győri KC (kosárlabda, 2 M), a Free Fighter SE (karate, 1,3 M), a Bercsényi DSE (atlétika, asztalitenisz, íjászat, 1,2 M), a Győri Elektromos (asztalitenisz, tenisz, sakk, 1 M), a Győri ÚKE (úszás, 1 M) és a VKCSK (kézilabda, 1 M).Érdekesség, hogy az igény jóval több volt, mint a rendelkezésre álló 299 millió forint. A klubok összesen több mint 677 millió forintra pályáztak, tavaly még megelégedtek volna 523 millióval.Nem a pályázati támogatások között, hanem a költségvetésben szerepel, hogy az ETO FC Győr utánpótlás-nevelési tevékenységére 75, a Győri ETO Hockey Club Sportegyesület fejlesztési támogatására 20, a nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra 50, a Széchenyi István Egyetem részére rekortán borítású kosárlabdapálya és B33-as pályák megvalósítására majdnem 26,5, egyéb sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra 110 millió forintot fordít a város.