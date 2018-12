Egyedül neveli unokáját az abdai nagymama, a kis Krisztoferre most egész nap figyelni kell

Vass Csilla szeretettel gondozza unokáját, aki fél évig nem játszhat más gyerekekkel. Fotó: M. M.

Egyedül neveli hat és fél éves unokáját Vass Csilla. Az abdai nagymama a gyámja is Krisztofernek, aki már két komoly operáción esett át, hosszú ideig szorult kórházi ápolásra. Szerencsére a második vese-transzplantáció sikerrel járt, ám most a kisfiú fél évig nem mehet közösségbe, nem játszhat a többi gyerekkel.Vass Csilla azért kereste meg szerkesztőségünket, mert mindent meg akar tenni Krisztoferért. A legutóbbi, októberi műtét óta hetente kell kontrollra vinnie a kisfiút a fővárosba. Autóval ez nagy kiadást jelent, dolgozni viszont jelenleg nem tud. Van állása egy közeli élelmiszerüzemben, de táppénzen van, hogy el tudja látni az unokáját. Egész nap felügyelnie kell Krisztoferre, aki mire iskolás lesz, remélhetőleg megerősödik. A szabadba is csak ritkán mehet, sokat fekszik, egyedül játszik.– Mama, most nem kelek fel – ezt szokta mondani és az ágyába húzódik, ilyenkor látom rajta, hogy fájdalmai vannak, de sokszor zokszó nélkül viseli. Sokszor csodálom a türelmét és igyekszem lekötni a figyelmét, szórakoztatni, felvidítani. A legfontosabb az, hogy felépüljön, hogy megfogadjuk az orvosok tanácsait. Ezért kell most különös gondot fordítanom a higiéniára. Ebben szerencsére a helyiek, az abdai önkormányzat is segített, amikor új mosógépre volt szükségünk – mondta Vass Csilla és arról is beszélt, hogy unokája kedvenc játéka, ha beöltözhet rendőrnek. Még egy sisakja is van hozzá.Nem könnyű biztatni a kisfiút, jó pár hónapig eltart még a felépülése, de nagymamája azt mondja, ilyenkor mindig arra gondolnak, mekkora öröm, hogy a második műtét sikerült.A nagymamának segítségképp 150 ezer forintot adtunk át olvasóink adományainak köszönhetően. A pénz a Jóakarat hídján érkezett a Lapcom Média Alapítványhoz.