Egyedül neveli kamasz fiát a gönyűi asszony - olvasóink forintjaiból jut ajándékra is

Olvasóink segítségével könnyebb lesz a karácsonya Takácséknak.

Ha támogatást adna

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk.

Albérletben élnek, s egyedül neveli 15 éves fiát Takács Andrásné. Új otthonukba novemberben költöztek. Az özvegyasszony rengeteg betegséggel küzd: gond van a cukrával, magas a vérnyomása és depressziós. Ennek ellenére nemrégiben munkát vállalt, a likócsi hajléktalanszállón takarít az özvegyasszony, miközben fia középiskolába jár. Szerény körülmények között élnek, rengeteg a kiadásuk. Ebben segített a Lapcom Média Alapítvány. Gyógyszerekre, rezsire és egy kis karácsonyi ajándékra költik a támogatást.