Egy nap alatt két kábítószer-fogyasztó sofőrt fogtak el a rendőrök a megyében

Fotó: rendőrség

Győrben, a 821-es számú főúton igazoltatták a rendőrök egy gépkocsi vezetőjét szerdán 20 óra 15 perckor. Az intézkedő járőrök átvizsgálták a járművezető ruházatát, amelynek során a nadrágjában eldugva egy cigarettásdobozra bukkantak, abban pedig két fecskendőt találtak bruttó 24,8 gramm sárgásbarna színű, kristályos szerkezetű kábítószergyanús anyaggal. A 27 éves pannonhalmi sofőr a helyszínen elismerte, hogy korábban fogyasztott kábítószert, ezért előállították a Győri Rendőrkapitányságra, ahol drogtesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket mutatott - olvasható a rendőrség honlapján csütörtökön. Ugyanezen a napon 22 óra 15 perckor Csornán, a Soproni úton is ellenőriztek a rendőrök egy 22 éves fertőendrédi járművezetőt. Az autóját és a csomagjait is átvizsgálták, amelynek során a gépjármű műszerfal alatti tárolórekeszében, egy műanyag zacskóban, fehér színű, por halmazállapotú kábítószergyanús anyag, illetve a sofőr kabátjának zsebéből kábítószergyanús anyaggal szennyezett kanál került elő. A járőrök a férfit elfogták, a Csornai Rendőrkapitányságra előállították, ahol a vele szemben alkalmazott drogteszt az ő esetében is pozitív eredményt mutatott.A rendőrkapitányságokon a nyomozók mindkét férfit kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.