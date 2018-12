Egy nádudvari kislány álmát váltotta valóra Görbicz Anita - Videó

Nagy Sára a kézilabdának, s természetesen a sportág királynőjének, Görbicz Anitának is nagy rajongója. Négy éve szorgosan jár edzésre és komoly tervei vannak a jövőt illetően, így igazi nagy álma vált valóra azzal, hogy találkozhatott példaképével, aki egy kis ajándékkal is meglepte.Az M4 Sport „Valóra vált álom" c. műsorában jelent meg a riport az ifjú tehetséggel - osztotta meg Facebook oldalán a Győri Audi ETO KC.