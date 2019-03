Egy keresetre támaszkodnak a győri családban

Garai Erzsébet és Greck Tamás

Greck Tamás daganatos betegséggel küzd, tavaly nyár óta kiesett a munkából. A nagykorú, velük élő fiuk epilepsziás, hiába próbált elhelyezkedni, vizsgálat vagy egy-egy roham során kiderült betegsége, s nem tudott ezután dolgozni. A család egyetlen keresője az édesanya, Garai Erzsébet, aki másodállást is vállalt a megélhetésért. Az apa és a gyermek rokkantosítását már kezdeményezték, hamarosan ezek is némi bevételt jelenthetnek a – magas gyógyszerköltségekkel is nehezen megbirkózó – családnak.Az átmeneti időre olvasóink segítségét vittük el a Jóakarat hídján keresztül a győri családnak.