Egy édesanya és három fia maradt otthon nélkül Láziban, mindene elégett a családnak - fotók

Ha segítene

A Lapcom Média Alapítvány olvasóink jóvoltából 150 ezer forinttal támogatta Györgyéket. Ha segítene, az alábbi számlaszámra utalva teheti meg: Mente Jolán, 11600006-00000000 A Lapcom Média Alapítvány olvasóink jóvoltából 150 ezer forinttal támogatta Györgyéket. Ha segítene, az alábbi számlaszámra utalva teheti meg: Mente Jolán,-79892601.

„Fürdésre észültünk a testvéreimmel, amikor nagy csattanással elment az áram. Füstöt éreztünk, örülnéztünk, benyitottunk a hátsó szobába: az már lángokban állt – eleveníti fel a árnap este történteket Zsolt, a 13 éves legnagyobb fiú. – Füst volt mindenütt. Kiszaladtunk a házból, ablakot nyitottunk, mire belobbant minden."Toporgunk a hóban, Zsolt és egy évvel fiatalabb ikertestvérei, Gábor és Tibor a földet nézik. Egy hajdanvolt otthon romjai előtt fázunk a hidegben. A tető nagy foltokban hiányzik, itt-ott gerendacsonk meredezik az ég felé. A kormos falak előtt összeégett ruhamaradványok hevernek, a lábunknál tyú kapirgálja fagyott tálját. árnap este, ahogy korábban megírtuk , minden bizonnyal elektromos zárlat miatt égett le egy családi ház a Győr örnyéki Láziban. Egy édesanya lakta három fiával.„Szegény Pityu is megfulladt – szomorodik el Tibor. – Vissza akartunk menni érte, de a tűzoltó nem engedté . A kalitkája ott volt felakasztva a konyhában..." Pityu, a törpepapagáj október óta élt a fiúkkal. „Nekem a önyveim hiányoznak, főleg a Terülj, terülj, asztalkám meséi" – teszi hozzá Gábor, a nagy irodalmár, aki iskolai tankönyveit is siratja. Zsolt a horgászfelszerelése miatt lógatja a fejét, illetve a családi fényképek elporladását sajnálja. Gábor velem együtt először tér vissza a kiégett hátsó szobába. „Húha!" kiált fel. A földön vastag réteget alkotnak az összeégett, az oltás során átvizesedett játékok, bútordarabok; fejünk felett viszont a ékesszürke ég látható a hiányzó tetőn át.György Sándorné Ilona 30 éve lakott a 80 négyzetméteres családi házban. ét nagyobb gyermeke már önálló életet él, férje tizenegy éve hagyta el őket. Ilona azóta csak a srácoknak élt, nem dolgozott, velü volt otthon. „Olyan pillanatok alatt égett minden, mint ahogy most így elmondtam – jelenti ki, aztán kis szünet után öndesen szól: – Nagyon megijedtem."A veszprémvarsányi önkéntes tűzoltó értek először a tűzhöz. „Mivel Varsány csak hat kilométerre fekszik Lázitól, előbb értünk oda, mint a hivatásos kollégá . Az első dolgunk volt, hogy kihoztuk a gázpalackot a házból, mert ha az felrobban, még nagyobb lett volna baj. Nem lacafacáztunk, megragadtuk a tizenöt kilós gáztűzhellyel együtt, és a füsttel teli lakáson keresztül kihoztuk a házból" – mesélte lapunknak Pethő Tivadar parancsnok, aki még hozzátette, hogy az ilyen esetek mindig megerősítik: nagy szükségü lenne egy korszerű tűzoltóautóra.A ház előtt a falubeliekkel beszélgetve megtudom, hogy az anya és három fia a település életének aktív tagjai. „ árnap este gyertyagyújtást rendeztünk, csodálkoztunk is, hogy nem jönnek. Most már tudjuk, hogy miért" – nyugtázza a helybeli asszony, aki arról is informál, hogy Lázi összefogott, szekrényt, asztalt, televíziót szereztek a szerencsétlenül jártaknak, a pannonhalmi karitász pedig élelmiszert gyűjtött. A karitász korábban is segített, nemrégiben egy új hűtőt adtak át nekik adományként – feketéllő maradványaival magam is találkoztam.Györgyé egyelőre Veszprémvarsányban, egy ismerősnél húzzá meg magukat. Azt hallom, talán a ház menthető, nagy munkával mégis újjáépíthető; özben betoppan a kettővel arrébbi szomszéd, egy üres, igaz, villany és víz nélküli házat ajánl alkalmi szállás gyanánt. Ilonának és fiainak lassan indulnia kell a romos családi fészektől, hiszen nincs miért maradni. örbenéznek még a havas-kormos udvaron: Vacakot, az apró kutyát viszik magukkal. Indulniuk kellene, de tétováznak: itt nem maradhatnak, de nincs haza, nincs meleg otthon, ahova mehetnének.