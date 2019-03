Eggyel kevesebb önkormányzati képviselő lesz Győrben

A győri közgyűlésnek a 2010-es ciklus óta 24 tagja van. A számot a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szabja meg. Ennek értelmében a tízezernél több lakosú településeken a képviselők vegyes rendszerben jutnak be a testületbe. Százezer lakosig 14 egyéni választókerületi és hat kompenzációs listás mandátumot osztanak ki, majd minden további tízezer lakos után eggyel nő az egyéni körzetben, és minden további 25 ezer lakos után eggyel a listán megválasztott képviselők száma.Győrben 125 ezernél valamivel többen laktak 2014-ben, emiatt a polgármesteren kívül összesen 23 képviselő került be a testületbe. A 2019. őszi helyhatósági választáson azonban eggyel kevesebb listás mandátum talál majd gazdára, derül ki dr. Lipovits Szilárd jegyző, a helyi választási iroda vezetője nemrégiben hozott határozatából, miután a város választás szempontjából figyelembe vehető lélekszáma hivatalosan 125 ezer alácsökkent.A hír nemcsak politikai vetülete miatt érdekes, hanem azért is, mert felveti a kérdést, hogy Győr népessége sokak állításával egyezően – elsősorban a beköltözők nagy száma miatt – gyarapszik-e vagy mégsem.

El kell egymástól különíteni a választások szempontjából releváns és a tényleges lakosságszámot. A helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodától kapott lakosságszám alapján állapítja meg az egyéni választókerületben megválasztható, valamint a kompenzációs listán mandátumot szerző képviselői helyek számát. Ez 2014-ben 125.709, idén 123.562 lakos volt"

A győri közgyűlésnek a mostani ciklusban 24 tagja van, beleszámítva a polgármestert is. Felvételünk a testület legutóbbi, február végi ülésén készült. Fotó: Bertleff András

Ez történt 2014-ben



A legutóbbi választáson Győrben a 16 körzetből 15-öt a Fidesz–KDNP jelöltjei nyertek meg, egyben pedig a függetlenként indult Bárány István győzött. A hét listás hely közül hármat a Magyar Szocialista Párt–Együtt, kettőt-kettőt a Demokratikus Koalíció és a Jobbik kapott. Azóta Takács Krisztián a Jobbik-frakcióból a függetlenek közé ült át.

– fejtette ki a szakember a mandátumszám-csökkenés magyarázataként.Dr. Lipovits Szilárd hozzátette: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adata ettől jelentősen eltér. Eszerint Győr lakónépessége öt éve 132.659, idén január 1-jén 132.204 volt. A helyzetet bonyolítja, hogy sokan úgy élnek Győrben – az önkormányzat becslése szerint hat-nyolcezren –, hogy sem állandó, sem ideiglenes lakcímük nincs. A bejelentés elmaradását okozhatja puszta feledékenység, nemtörődömség, de ennél talán gyakoribb, hogy például a főbérlő nem engedi bejelentkezni az albérlőket. Győr tényleges lélekszáma tehát akár a 140 ezret is elérheti vagy meghaladhatja.A jegyző szerint erre a folyamatra – a beköltözők növekvő számára – egyébként az adatokból is lehet következtetni. Míg 2006-ban 9006-an éltek Győrben tartózkodási helyet bejelentve (közkeletű megfogalmazással ideiglenes lakcímen), addig 2014-ben már 16.099-en, idén pedig már 19.147-en.