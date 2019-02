Ebéd közben szúrta az élettársába a konyhakést - letartóztatták a megyei férfit

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség emberölési kísérlettel vádol egy férfit, aki tavaly szeptemberben egy Győr-Moson-Sopron megyei településen ebéd közben a konyhakést háromszor is élettársába szúrta.



A vádirati tényállás szerint az 52 éves férfi aznap erősen ittas állapotban lecsót és lecsókolbászt ebédelt otthonukban, mikor a hasonlóan ittas állapotban lévő élettársával összeveszett.



A heves veszekedések egyébiránt rendszeresen előfordultak közöttük, ami italozó életmódjukkal is összefüggésben volt.



A veszekedés hevében aznap a férfi a kezében lévő 10-12 cm pengehosszúságú késsel háromszor is megszúrta élettársát, aki bal felkarján két szúrt, valamint bal hónaljvonalában egy olyan ugyancsak szúrt sérülést szenvedett el, mely áthatolt a mellkasfalán és közvetlen életveszélyes állapotnak minősülő légmellet okozott.



Az erősen vérző, utcára kimenekülő nőhöz a szomszédja hívott segítséget.



A férfi a nőnek az őt ellátó mentők jelenlétében még a cselekmény után is olyan trágár kifejezéseket kiabált, amelyek tartalma szerint sajnálja, hogy a sértett nem vesztette életét.



A letartóztatásban lévő férfi cselekménye öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Képünk illusztráció.